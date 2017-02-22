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Sevenleri 'Enver Ağabey'i anlattı
22.02.2017 22:15:31

Sevenleri 'Enver Ağabey'i anlattı

İhlas Holding, Türkiye Gazetesi ve İhlas Vakfı'nın kurucusu Dr

İhlas Holding, Türkiye Gazetesi ve İhlas Vakfı'nın kurucusu Dr. Enver Ören, vefatının 4. yıldönümünde özel bir programla anıldı. İhlas Koleji'nde düzenlenen gecede sevenlerinin dilinden Enver Ören'in anlatıldığı "Bir Enver Ağabey Vardı" belgeseli de gösterildi.

İhlas Holding, Türkiye Gazetesi ve İhlas Vakfı'nın kurucusu Dr. Enver Ören, vefatının 4. yıldönümünde İhlas Koleji'nde düzenlenen özel bir programla anıldı. İstanbul'daki Bahçelievler İhlas Koleji Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bir Enver Ağabey Vardı" isimli programa İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'in yanı sıra çok sayıda seveni katıldı.

Programda, Enver Ören'in çocukluk yıllarından Kuleli Askerî Lisesine girişine, meslek hayatına başlayıp holding kurmasına kadar bütün hayatı aktarıldı. Gecede siyasiler, sanatçılar, gazeteciler, yapımcılar ve sevenlerinin dilinden "Enver Ağabey"in anlatıldığı bir belgesel de gösterildi.

Sanatçıların ve oyuncuların "Enver Ağabey"i anlattığı belgeselde İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören de yer aldı.

Merhum Enver Ören'in 28 Şubat dönemindeki duruşunu bir anısını paylaşarak anlatan Mücahid Ören, "28 Şubat sürecinde birileri telefon açmış Enver Bey'e. Demişler ki 'sen o orta sayfayı kaldır artık'. Enver bey de 'bu gazete o iş için çıkıyor, ya gazetenin tamamını kaldıralım, ya da bana karışmayın' demiş. Türkiye gazetesinin maksadı insanlara huzur vermekti. Birinci sayfadan son sayfaya kadar. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Mücahid Ören, "Enver Ağabey"in devleti ve milletini her şeyin önünde gördüğünü şu sözlerle anlattı:

"İHA kurulduktan bir süre sonra orada çalışan arkadaşlar terörist başı Abdullah Öcalan ile röportaj imkanı yakaladılar. Uzun yolculuktan sonra Suriye'de saklandığı kampına gittiler. Çok ilginç bir röportaj yapıldı. Dönüşte havaalanında uçaktan indiklerinde devletin istihbarat birimleri karşılamışlar arkadaşları demişler ki 'bu röportajı yaptığınızı biliyoruz, önce bizim görmemiz lazım'. Arkadaş 'biz kendi başımıza karar veremeyiz' demişler. Enver beye telefonla ulaşılmış. Enver beyin cevabı 'Bizim medyamız da, varlığımız da, her şeyimiz devletimiz için. Verin, onlar ne uygun görürlerse öyle devam ederiz' demiş. O gün o röportajı yapan arkadaşlar dediler ki 'Bu ancak bu İhlas medyada olurdu."

Türkiye Gazetesi, TGRT, İHA ve çeşitli şirketlerin sadece para kazanmak amacıyla kurulmadığına dikkat çeken Ören, "Yeri doldurulmayacak bir insandı. Bu öğrettikleri, yetiştirdiklerini biz de sonraki nesillere aktaracak şekilde çalışmalıyız. Bu bırakılan hakiki mirasa dört ele sahip çıkmalıyız. İhlas'ın kurulduğu günden beri bir sürü badirelerden bahsettik ama bu değerleri bakımından çok güçlü bir şirket, önü çok açık, geleceği parlak bir şirket. Varlıkla ikame edilmeyecek bir mirasa sahibiz. Bunun kıymetini bilmeye çalışıyoruz" dedi.

Belgeselde Enver Ören'i anlatan İHA ve TGRT Haber Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, "Haber ajansçılığını Türkiye'ye, öğreten yine Enver Ağabey'di. Enver Ağabey ile Türkiye İHA ile tanıştı. İHA dünyanın 3. Büyük haber ajansı haline geldi" ifadeleri dikkat çekerken, gazeteci Murat Çiçek ise "Enver Ağabey devletin aleyhine olabilecek haberleri, milletin aleyhine olabilecek herhangi bir meseleyi gazetede girmezdi. Karamsarlık pompalayan, karamsarlık aşılayan, insanları karamsarlığa sürükleyen konuları girmezdi" sözleriyle Enver Ören'i anlattı.

İHA Dış Haberler Müdürü Osman Sağırlı ise Enver Ören ile arasında geçen bir diyaloğu aktararak şunları söyledi:

"Enver Ağabey bana sürekli şunları söylerdi. 'Durma burada dışarı çık. İslam coğrafyasında ne oluyor onları takip et' derdi. Bunu 15 sene önce falan söylemişti. Şu anda dış haberlerle ilgileniyorum. Gazetecilik anlamında bize öğrettiği çok şeyler var."

(Ahmet Faruk Sarıkoç /İHA)
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