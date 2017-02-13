13.02.2017 13:56:18

Sevdalı türküler konseri

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Şef Aytaç Karausta yönetiminde 'Sevdalı Türküler Konseri' adlı bir konser verdi.

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Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Şef Aytaç Karausta yönetiminde "Sevdalı Türküler Konseri" adlı bir konser verdi.Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde 14 Şubat Sevgililer Gününe özel verilen konseri çok sayıda davetli ilgi ile izledi. Türk Halk Müziğinden parçalar seslendiren koro, başta Mut-İçel İstanbul, Kayseri, Bursa, Ankara, Erzurum, yörelerinden türküler okudular. Konseri izlemeye gelen davetliler zaman zaman koronun seslendirdiği türkülere eşlik ettiler. Neşet Ertaş, Musa Eroğlu, Ahmet Sevinç ve Aşık Mahsuni Şerif gibi usta isimlerin türkülerini seslendiren koro,konserin sonunda sunduğu halay potpuri ile salonda büyük bir coşku oluşturdu. 14 Şubat Sevgililer Gününe yakışan bir konser düzenlediklerini dile getiren Şef Karausta, konseri izlemeye gelen türkü dostlarına teşekkür etti.