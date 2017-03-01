01.03.2017 11:52:50

Servislere alınmayan fabrikanın taşeron işçileri eylem yaptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'de (ERDEMİR) çalışan taşeron işçiler sabah işçi servislerine alınmadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'de (ERDEMİR) çalışan taşeron işçiler sabah işçi servislerine alınmadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.ERDEMİR yönetiminin 1 Mart 2017 tarihi itibariyle taşeronda çalışan işçilerin personel işçi servislerinden yararlanamayacağına yönelik karar alması taşeron işçilerinin tepkisine neden oldu. Sabah 07.30'da fabrikanın Bağlık kapı girişinde toplanan yaklaşık 200 kadar taşeron işçisi yönetimin kararını protesto etti. İş bırakma eylemi başlatan işçiler aralarından seçtikleri temsilcilerinin Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ile yaptıkları görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.Taşeron işçilerden Cevdet Yaman, fabrika yönetiminin 1 Mart'tan itibaren kendilerini işçi servislerine almama yönünde vardıkları kararın kaldırılmasını istedi. Yaman konuşmasında, "3 arkadaşımızla birlikte kaymakamımızla görüştük. Böyle bir şeyin olamayacağını ve kendisinin bizzat bu işi takip edeceğini söyledi. Bizim amacımız tüm müteahhit personelde çalışan arkadaşlarımızın servislerden faydalanmasını sağlamak. Erdemir bildiğim kadarı ile servisleri ikiye böldü, iç alımlar ve hizmet alımları diye. İç alımları servislere aldı, hizmet alımlarını ise almadı. Biz hepimiz Erdemir'e hizmet ediyoruz ve çoğu arkadaşımız asgari ücretle çalışıyor. Ereğli göç veriyor, neden veriyor? İşte bunun için veriyor. Nasıl olacak bu iş kimse anlamış değil. 1 Mart'tan itibaren servislere alınmayacağımıza dair mail geldi" dedi.Taşeron işçilerin çoğunun ilçeye bağlı 50-60 tane köyden geldiğini anlatan taşeron işçilerden Ahmet Şen, yol ücretinin günlük 10 TL'den 300 TL tutacağını ve bin 400 TL asgari ücret alan arkadaşlarının bunu ödeyemeyeceğini ifade etti. Şen, şunları kaydetti:"Bugün çoğu arkadaşımız servis olmadığı için işe gelemedi. Köylerde yarısı mağdur kaldı. Burada toplanan 150-200 kişi kadar en 150 kişi de işe gelemedi. Biz servislerimize geri dönüp işimize gelip-girmek istiyoruz."Fabrika yönetiminin sendikalı personel ile taşeron personel arasında ayrım yapmasını istemediğini belirten İzzet Can ise 2. sınıf insan muamelesi görmek istemediklerini dile getirdi. Kendilerinin sendikalı personelden daha fazla iş yaptığını belirten Can şunları ifade etti: "Biz hepimiz Erdemir'e hizmet ediyoruz. Burada taşeron, müteahhit ayrımı olmaması gerekir. Civar köylerden gelen arkadaşlarımız işe yetişemeyeceği için işinden olacak. Biz burada 2., 3. sınıf insan muamelesi görmek istemiyoruz. Eğer biz Erdemir'e hizmet ediyorsak, bu servislerden faydalanalım. İlçe merkezinde oturan yürüyerek gelir belki ama köylerde oturanlar işe gelemeyecekler" dedi.Geçtiğimiz aylarda sendikalı işçiler grev yaptığında taşeron işçiler olarak kendilerine destek olduklarını belirten taşeron işçiler, bugün de sendikanın kendilerine destek olmasını istedi.İşçiler sorun çözülmediği takdirde cuma günü sabah saatlerinde Bağlık kapı girişinde toplanıp ofis binasına kadar yürüyeceklerini belirterek, yetkililerin seslerini duymasını istedi.