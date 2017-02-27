27.02.2017 19:57:11

Servisi beğenmediği için garsonu kör etti

Adıyaman'da lokantada servisi beğenmeyerek tartıştığı şef garsonu gözünden bıçaklayan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı

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Adıyaman'da lokantada servisi beğenmeyerek tartıştığı şef garsonu gözünden bıçaklayan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, 2016 yılının Haziran ayında bir lokantada çorba isteyen Hikmet A., yapılan servisi beğenmedi. Şef garson Kemal Akça'yı çağırarak tartışan Hikmet A. daha sonra lokantadan ayrıldı. 30 Aralık 2016 tarihinde Atatürk Bulvarı üzerinde Hikmet A. ile karşılaşan Kemal Akça şahsa elini uzattı. Hikmet A., Kemal Akça'ya elini uzattı ancak diğer eliyle cebinden bıçak çıkartarak sallamaya başladı. Kemal Akça göğsüne 2, gözüne 2, kafasına 1 bıçak darbesi aldı. Çevredeki vatandaşların kavgayı ayırması ile ölümden dönen Kemal Akça yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, olayın şüphelisi hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kemal Akça, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Kemal Akça'nın sol gözü kör oldu.Olayın ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından Hikmet A., Adıyaman-Çelikhan Karayolunda bir ticari taksi içerisinde yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyete getirilen Hikmet A'nın iki farklı olaydan da arandığı öğrenildi.(Cihan Kizir/İHA)Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.