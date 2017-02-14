14.02.2017 12:29:04

Servis şoförleri sağlık taramasından geçti

Manisa'nın Selendi ilçesinde özel servis taşımacılığı yapan firma şoförleri sağlık taramasından geçti.

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Manisa'nın Selendi ilçesinde özel servis taşımacılığı yapan firma şoförleri sağlık taramasından geçti.Manisa'nın Selendi ilçesinde KAYA-TAŞ'a ait servis şoförleri sağlık taramasından geçti. Sağlık taraması öncesi firmaya ait ofiste bir araya gelen 83 servis şoförü, Güvenlik Uzmanı Mülayim Helva ile Şirket Doktoru Cengiz Ter önce bilgilendirme yapıldı. Şoförlerin taşıma esnasında nelere dikkat edileceği konular masaya yatırılıp, güvenlik bilgileri verildi. 1 saat süren toplantının ardından öğrencilerin taşınmasında yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi amacıyla şoförlere sağlık taraması yapıldı. Taramalar hakkında bilgi veren Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kaya, şoförlerin sıkıntılarının da karşılıklı görüşmelerle çözüme kavuşturulduğunu ve tüm belgelerin kontrol edilerek tamamlandığını söyledi.