24.02.2017 15:16:09

Sertifikalı ormanlar denetlendi

Zonguldak Bölge Müdürlüğüne bağlı Karabük ve Yenice Orman İşletme Müdürlüklerinde, 2012 yılında çalışmaları başlatılan FSC (Forest Stewardship Council) sürdürülebilir orman yönetimi sertifikasyonu süreci, başarılı bir şekilde FSC Sertifikası alınmasıyla sonuçlandı.

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Zonguldak Bölge Müdürlüğüne bağlı Karabük ve Yenice Orman İşletme Müdürlüklerinde, 2012 yılında çalışmaları başlatılan FSC (Forest Stewardship Council) sürdürülebilir orman yönetimi sertifikasyonu süreci, başarılı bir şekilde FSC Sertifikası alınmasıyla sonuçlandı.Yenice ve Karabük Orman İşletme Müdürlüklerinde 21 Mart 2013 tarihinden itibaren 5 yıl geçerli olan ve bu yıl 4. tetkik yapılacak olan Forest Stewardship Council (FSC) denetlemeleri Yenice İşletme Müdürlüğünde yapılan toplantı ile başladı.Zonguldak Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel başkanlığında yapılan toplantıya; Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sıvacıoğlu, Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Alan, FSC Akreditasyon Firması ASI'nın tetkikçisi Tomas Sandon, Bölge Müdür Yardımcısı Engin Keleş, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mehmet Başkan, Karabük Orman İşletme Müdürü Vekili Altun Aktaş, Yenice Orman İşletme Müdürü Vekili Mehmet Nafiz Akel, Karabük ve Yenice Orman İşletme Şefleri katıldı.Forest Stewardship Council (FSC) Sertifikasyon sürecinin ne aşamada olduğu ne kadar yol alındığı hakkında bilgiler verilmesinin ardından 2013 yılından 2017' e kadar FSC süreci değerlendirildi.2016 yılında FSC dahilinde yapılan ormancılık faaliyetlerinin büro ve arazi denetim değerlendirmeleri programlarıyla devam eden denetimler sona erdi.