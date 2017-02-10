10.02.2017 11:35:44

Sertifikalı çobanlar 5 bin lira alacak

Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, hayvancılığı geliştirmek için Bursa'nın Karacabey ilçesinde 'sürü yönetimi' kursu açtı.

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Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, hayvancılığı geliştirmek için Bursa'nın Karacabey ilçesinde "sürü yönetimi" kursu açtı.Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve çobanlığı gözde meslekler arasına yerleştirmek maksadıyla Karacabey'de açılan sürü yönetimi kursuna 28 kişi katıldı. Çobanlık mesleğinin inceliklerinin anlatılacağı kurs 120 saat sürecek. KMYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Süt ve Besi Hayvancılığı Program Başkanı Nazif Uzun tarafından kursiyerlere barınak kurma, ırk seçme, besleme ve bulaşıcı hastalıklara karşı hayvanları koruyabilme konularında eğitim verilecek.Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yıldırım Oran, "Devletimiz ve bakanlığımız bu kursların açılması için bize çok güzel bir imkan tanıdı. Çobanlık mesleği güzel ve mukaddes bir meslek. Bu mesleği teknolojik gelişmeleri de öğrenerek yaparsak çok daha faydalı oluruz. Bu şekilde hem kendimize, hem de ülkemize daha çok katkı sağlamış oluruz" ifadelerini kullandı.Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Karacabey Şubesi Başkanı Erdoğan Dereli ise, "Bu arkadaşlarımız artık eğitimli birer sürü yöneticisi olacak. Eğitimle tecrübeyi birleştirerek kaliteli bir meslek sahibi olacaklar. Kursiyerlerin meslekî becerilerinin arttırılması, sürü yöneticisi adaylarının iş hayatına ve yeni teknolojiye uyum sağlamasının hedeflendiği kurs üç ay sürecek. Kurs sonunda çobanlar sürü yönetimi belgesi almaya hak kazanacak. Bu belgeyle 5 bin lira sürü yöneticiliği desteğinden faydalanacaklar. Kursumuzun talepler doğrultusunda devamı sağlanacak. Karacabey ve kırsal mahallerimiz de bulunan çobanlarımızın taleplerini bekliyoruz. Karacabey Halk Eğitim Merkezi ve Karacabey İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.