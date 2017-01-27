27.01.2017 19:12:43

Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı

İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Mut Sertavul Geçidi, aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

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İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Mut Sertavul Geçidi, aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.Sertavul Geçidi'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım akşam saatlerinde tamamen kapandı. Mut İlçe Bölge Trafik ekipleri Mut Sertavul arasında durdurdukları sürücülere, aşırı kar yağışı, tipi, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşımın kapandığını geçişin mümkün olmadığını söyleyerek araçların geçişine izin vermedi.Yapıntı Mahallesi Şimşek tesisleri mevkiinde de Mut ilçe Bölge Trafik ekipleri araçların geçişine izin vermiyor.(Hasan Çetin /İHA)