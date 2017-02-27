27.02.2017 16:12:17

Serkan Uçar'dan 'Birlik Gecesi'ne destek

Kastamonuspor 1966'nın 5 Mart'taki 'Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar da destek verdi.

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Kastamonuspor 1966'nın 5 Mart'taki 'Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar da destek verdi.Elit Balo Salonu'nda 5 Mart'ta düzenlenecek olan 'Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne İlçe Belediye Başkanlarının desteği sürüyor. Kastamonuspor 1966 Kulüp Başkanı Metehan Babaş ile bir araya gelen Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar da 'Birlik ve Beraberlik Gecesi'nde Kastamonuspor'un yanında olmaktan büyük memnuniyet duyacağını ifade etti. Başta Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar olmak üzere Kastamonuspor'a destek veren herkese teşekkür dileklerini ileten Kulüp Başkanı Metehan Babaş yaptığı açıklamada; "Kastamonuspor her geçen gün üzerine katarak büyüyen bir marka. Bu markanın büyümesinde başta Belediye Başkanımız Sayın Tahsin Babaş olmak üzere hepimiz çok büyük çaba sarf ediyoruz. Bu çabalarımıza maddi ve manevi destek olan esnafımıza, iş adamlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, milletvekillerimize, taraftarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah çabalarımız, emeklerimiz ve kulübümüze verilen destekler boşa çıkmayacaktır" dedi.