19.02.2017 15:36:47

Serinlemek için gölete giren iki çocuk ölümden döndü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde serinlemek için dereye giren ve boğulma tehlikesi geçiren iki çocuk, vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Kalbi durmuş şekilde sudan çıkarılan 14 yaşındaki çocuk kalp masajı ile hayata döndürüldü.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde serinlemek için dereye giren ve boğulma tehlikesi geçiren iki çocuk, vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Kalbi durmuş şekilde sudan çıkarılan 14 yaşındaki çocuk kalp masajı ile hayata döndürüldü.Olay, Başiskele Doğantepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi mevkisinde yakınlarından geçen Kiraz Çayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilovası'ndan aileleri ile Doğantepe'de dergah ziyaretine gelen Adem Eren (15) ve Servet Eren (14) adlı iki çocuk, güneşli havada serinlemek için Kiraz Çayı'na girdi. Bir süre suda ilerleyen amca çocukları, suyun derin kısmına geldiklerinde yüzme bilmedikleri için çırpınmaya başladı. Çocukların yardım çığlıklarını duyarak olay yerine gelen Murat Türk adlı vatandaş ise suya girip ilk olarak Adem Eren'i kurtardı.Bu sırada çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adem Eren'in kurtarılmasının ardından suya giren başka bir vatandaş da Servet Eren'i baygın halde sudan çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çocuklardan kalbi durduğu fark edilen Servet Eren, ambulansa alınarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yolda ve hastane acil servisinde yapılan kalp masajı sonrasında kalbi yeniden çalıştırılan Servet Eren yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Boğulma tehlikesi atlatan Adem Eren ise SEKA Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay hakkında inceleme başlatıldı.Öte yandan çevredeki vatandaşlar, dere üzerindeki gölette her yıl boğulma vakalarının yaşandığını belirterek, gölet çevresinde önlem alınmasını istedi.