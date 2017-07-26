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Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu
26.07.2017 21:53:23

Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için ırmağa giren iki kuzenden biri boğuldu.


Manavgat ırmağı ile Akdeniz'in birleştiği Boğa olarak bilinen bölgede yaşandı. Bot turunda yüzme ve yemek molası verildiği sırada 2 kuzen tura çıktıkları tekneden Manavgat ırmağına atlayarak yüzmek istedi. Mehmet Rafet Erdem ve Erhan Erdem teknenin yanında yüzerken yanlarından geçen bir başka teknenin oluşturduğu dalgalar nedeniyle iyi yüzme bilmedikleri için ırmakta batıp çıkmaya başladı. Tura çıktıkları tekneden atılan cankurtaran simidine tutunan Erhan Erdem güçlükle tekneye çıkarken, kuzeni dalgalar arasında gözden kayboldu. Tekne çalışanları ve çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan aramalardan sonuç alınamayınca Sahil Güvenlik, itfaiye, 112 Acil ve Jandarmaya haber verildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından yapılan aramalarda gencin cansız bedeni teknenin yaklaşık 25 metre aşağısında bulunarak sahile çıkarıldı.112 Acil Servis görevlilerince yapılan kontrolde talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İstanbul Valiliğinde memur olarak görev yaptığı bildirilen Mehmet Rafet Erdem'in cesedi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


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