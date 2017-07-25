25.07.2017 09:18:17

Serinlemek için girdiği çayda boğuldu

Adıyaman'da bir genç, serinlemek için girdiği Kahta Çayı'nda boğularak hayatını kaybetti.

Kahta ilçesindeki Kahta Çayı'na giren 26 yaşındaki Salih Karadoğan, bir süre sonra su içerisinde çırpınmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirirken, Karadoğan bir süre sonra suda gözden kayboldu. Kısa sürede olay yerine gelen polis dalgıç ekipleri, Karadoğan'ı sudan çıkardı. Olay yerinde hazır bekletilen ambulansa alınan Karadoğan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Gencin cenazesi Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.