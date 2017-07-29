29.07.2017 14:46:50

Serinlemek için denize giren genç boğuldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde serinlemek için denize giren bir genç dalgaların arasında kayboldu. 3 saatlik aramanın ardından ekipler gencin cesedi ulaştı.

Filyos beldesinde ailesiyle birlikte gezmeye giden Barış Özkan (21), saat 17.30 sıralarında serinlemek için denize girdi. Dalgalarla boğuşan gencin ailesinin durumu fark etmesi üzerine çevredeki balıkçıların yanı sıra AFAD, Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine sevk edilen sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, Özkan'ı bulmak için çalışma başlattı, ancak herhangi bir sonuç alınamadı.



Ekipler, yaklaşık 3 saatlik aramanın ardından Özkan'ın cansız bedenini denizden çıkardı. Özkan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.