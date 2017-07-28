28.07.2017 17:42:06

Serinlemek için denize giren 2 genç kayboldu

Giresun'un Tirebolu ilçesinde serinlemek için denize giren 2 genç, akıntıya kapılarak kayboldu.



Onur Öztürk (17) ve arkadaşı Ümit Kılıç (18) serinlemek için Yılgın sahilinde denize girdi. Onur Öztürk akıntıya kapılınca arkadaşı Ümit Kılıç kurtarmak istedi. Ancak ikisi birlikte gözden kayboldu. Sahildekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen AKUT, Giresun Belediyesi Arama Kurtarma ekibi ve jandarma arama çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor. Denizde kaybolanların yakınları ise sahilde bekleyişlerini sürdürüyor.