04.02.2017 13:58:30

Serik'te Deve Güreşi heyecanı

Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 3. Töngüşlü Geleneksel Deve Güreşleri 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

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Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 3. Töngüşlü Geleneksel Deve Güreşleri 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek.Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Kaymakamlığı, Serik Belediyesi ve Töngüşlü Mahalle Muhtarlığı tarafından organize edilen Töngüşlü 3. Geleneksel Deve Güreşlerinin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Töngüşlü Mahalle Muhtarı Hüseyin Büyükak, Güreş Ağası Veli Yılmaz katıldı. Toplantıda Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, "İlçe Belediyesi olarak sosyal, yatırım ve kültürel faaliyetlere devam ediyoruz. Kaymakamımızın desteği ile Töngüşlü Mahallemizde 3. Geleneksel Deve Güreşlerini Yapacağız. 12 Şubat'ta yapılacak olan güreşlere tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.Kaymakam Haluk Şimşek ise Atalardan gelen geleneksel kültürün yeni nesillere aktarılması gerektiğini ifade ederek, "Bu hakikaten önemli bir faaliyet gelenekleri yaşatmak çok önemli. Tüm dünyada insanların faaliyetleri ve yaşam şekilleri var. İngilizlerin nasıl golfu varsa bizimde yağlı güreşlerimiz var, deve güreşlerimiz var, Ciridimiz var. Bu bizim genlerimizde var. Atamalarımızdan, dedelerimizden kalan bu sporları yaşatmamız ve gelecek nesillere aktarmamız gerekir."12 Şubat Pazar günü Serik İlçesi Töngüşlü Mahallesi Spor Sahası'nda yapılacak olan deve güreşleri saat 10.00'da başlayacak. Güreşlere de Aydın, Muğla, Kumluca, Demre Finike bölgelerinden yaklaşık 40 deve katılacak.