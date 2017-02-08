08.02.2017 17:02:36

Serik Belediye zabıtasına eğitim

Serik Belediye Zabıtasına 'Zabıta Yönetmeliği ve İşleyişi' hakkında eğitim verildi.

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Serik Belediye Zabıtasına "Zabıta Yönetmeliği ve İşleyişi" hakkında eğitim verildi.Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline "Zabıta Yönetmeliği ve İşleyişi" hakkında eğitim verildi. Eğitime Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Taşkaya ve Serik Belediyesi Zabıta Müdürü Benan Durmaz katıldı. Zabıta Yönetmeliği ve İşleyişi hakkında bilgiler veren Başkan Yardımcısı Mustafa Taşkaya, "Esnaf ve ilçe sakinlerinin sorunlarını güler yüzle dinleyip, çözüm bulmak bizim asli görevlerimiz. Bu yüzden sizden isteğim adaletli olarak azim ve gayretli bir çalışma içinde olmanız. Başarılı çalışmalarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum" dedi.Serik Belediyesi Zabıta Müdürü Benan Durmaz ise "Amacımız ceza yazmak değil, çözüm üretmektir. Bu yüzden 2017 ve daha sonraki yıllarda da aynı adil düzende azim ve gayretle çalışmalarımız devam edecek."