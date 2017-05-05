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Seri katil Atalay Filiz'in yargılanmasına devam edildi
05.05.2017 13:03:01

Seri katil Atalay Filiz'in yargılanmasına devam edildi

Seri katil zanlısı Atalay Filiz'in öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Sanık Filiz, savunma yapmayacağını kafa işaretiyle anlattı.

Seri katil zanlısı Atalay Filiz'in öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Sanık Filiz, savunma yapmayacağını kafa işaretiyle anlattı.

Seri katil zanlısı Atalay Filiz'in Tuzla'da öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle "tasarlayarak kasten öldürme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul Anadolu 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Atalay Filiz cezaevinden getirilirken, Fatma Kayıkçı'nın yakınları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanının savunma yapıp yapmayacağını sorması üzerine sanık Filiz, kafa işaretiyle savunma yapmayacağını anlattı. Bunun üzerine mahkeme başkanı tekrar ifade verip vermeyeceğini sordu. Sanık herhangi bir cevap vermedi. Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, "Ben de bir şey diyemeyeceğim. Şaşırtıcı bir şey. Sanığın 'resmi belgede sahtecilik' suçundan yargılandığı davada akıl sağlığının tespit edilmesi kararı verildi. Buna ilişkin raporun beklenmesi ya da bu dava kapsamında da rapor alınmasını talep ederiz" dedi.

Bunun üzerine mağdur avukatı söz alarak, "Dosya içerisinde Adli Tıp Kurumunca verilen raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtilmiş olduğundan yeniden bu hususta karar alınmasına yer olmadığına karar verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kendini Ömer olarak tanıttı"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Muharrem Sayın, olay günüyle ilgili bir şey bilmediğini söyleyerek, "Benim bir depom vardı, onu kiralamak için internete ilan verdim. Sanık beni internetten buldu. Birkaç kez aradı. Daha sonra ismini Ömer olarak tanıtan şahısla görüştük. Trabzonlu olduğunu, garsonluk yaptığını söyledi. İki arkadaş bekar evinde kalıyoruz dedi. Depoya bazı eşyalarını bırakacağını söyledi, 300 TL para verdi. Kimliğini getirmesini, kontrat yapmamız gerektiğini söyledim. Tamam dedi, olaydan sonra telefonla yazışmalar yaptık. Daha sonra kendisine ulaşamadım. Bu olayla ilgili internetten haberler okudum. Emniyetten gelen ekipler durumu bana sordular bende anlattım, başka bilgim yoktur" dedi.

"Sanığın cenazesi çıkacak"

Duruşma savcısı, yeniden rapor alınması talebinin davayı uzatacağını belirterek, talebin reddine karar verilmesini istedi. Bunun üzerine sanık avukatı, "Sanığın zaten cenazesi çıkacak cezaevinden. Bu dava iki celse daha uzasa ne olacak?" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tanıkların zorla getirilmesine karar vererek, sanığın başka suçtan yargılandığı dava dosyasının incelenmesine, daha sonra talepler doğrultusunda akıl sağlığına ilişkin rapor aldırılıp aldırılmayacağına yönelik karar verilmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

Tuzla'da oturan tarih öğretmeni 2 çocuk annesi Fatma Kayıkçı'nın cesedi, 28 Mayıs'ta evinin yakınındaki çalılıkların arasında bulunmuştu. Atalay Filiz'in 16 Eylül 2013'te o dönem tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan'ın oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşı Elena Radchikova'nın öldürülmesi olayına karıştığı da belirlenmişti. Ankara'daki cinayetlerle ilgili yaklaşık 3 yıldır aranan Atalay Filiz'in sahte kimlikle yurt dışına kaçtığı ve bir süre sonra geldiği İstanbul'da yaşamaya başladığı, çevresine kendisini farklı kimlikle tanıttığı belirlenmişti. Tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Atalay Filiz hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
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