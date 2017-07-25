25.07.2017 21:42:50

Serebral Palsi hastası oğlu için yardım bekliyor

Niğde'de yaşayan Faruk Yıldırım, 10 yaşındaki Serebral Palsi hastası oğlu için yetkililerden yardım bekliyor.



Niğde Merkez İlhanlı Mahallesinde yaşayan Yıldırım ailesi, doğuştan yürüme yetisi olmayan ve kulakları duymayan 10 yaşındaki Serebral Palsi hastası olan oğulları Mustafa için, daha sağlıklı şartlarda yaşayabileceği bir ev ve maddi yardım bekliyor. Sürekli hastaneye gitmek zorunda kaldığı için işinden ayrılmak zorundan kalan Baba Faruk Yıldırım, yaşadıkları evin nem ve rutubetten geçilmediğini, aynı zamanda astım hastası olan Mustafa için, daha sağlıklı bir evde yaşamak zorunda olduklarını dile getirdi.



"YA İŞ YA DA EVLADIN..."



''Ya iş ya da evladın' diyorlar. Biz de sürekli hastaneye gittiğimiz için evladımızı seçmek zorunda kaldık" diyen Faruk Yıldırım, 'Asgari ücrete çalışıyordum. Maaşımın bir kısmı maaş haczine kesiliyor, bir kısmını avukata elden ödüyorum, şuanda oturduğum evde kira kalan bir kısmını da ev kirasına verdikten sonra elimde beş kuruş para kalmıyor. Mustafa'nın rahat yaşayacak bir evimizin olmasını istiyorum. Kaldığımız ev Mustafa'nın kalacağı ortama müsait değil. Yetkililerden Mustafa için yardım elini uzatmalarını bekliyorum. Artık gücümüz kalmadı, Mustafa'nın tedavileri çok borçlandım. Yetkililerden bize yardım etmelerini istiyorum" diye konuştu.



YAŞADIĞI EVİN DAHA SAĞLIKLI OLMASI GEREKİYOR



Eşinin işsiz kalmasından sonra hastane masraflarını ödemekte zorlandıklarını belirten Anne Öznur Yıldırım ise, 'Mustafa'nın kasılmaları artınca doktorlar nöroloji bölümünün de görmesi gerektiğini söyledi. Biz şimdiye kadar götürdük ama yapılacak bir şey olmadığını ve hastaneye getirmememizi söylediler. Şu aralar kasılmaları daha da çok arttı. Nöroloji doktorunun bakmasını gerekiyormuş. Mustafa'nın masrafı çok. Karnına taktıkları beslenme borusu 800 TL, kullandığımız enjektörün tanesi 3 TL, devletimizin verdiği bez yetmiyor. Devletimiz 120 tane veriyor yetmediği için üzerini biz tamamlıyoruz. Eşimin düzensiz bir işi olduğu için devletin verdiği bakım parası da yetmiyor. Çok sıkıntıda kalıyoruz. Hastane ile evimizin arası uzak. Mustafa gece veya gündüz rahatsızlandığı zaman bazen götürme imkanımız olmuyor. Eşim evde olmadığı zaman hastaneye götürmek için eşimin gelmesini bekliyorum. Doktorlar Mustafa'nın havalı ortamda güneşli ve rutubetsiz bir odada kalması ve odasının ayrı olması gerektiğini söylüyor. Bizim de böyle bir imkanımız olmadığı için Mustafa sık sık hastalanıyor' ifadelerini kullandı.