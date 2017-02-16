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Serebral Palsi hastası Ali İhsan'a yardımseverlerden destek geldi
16.02.2017 14:42:56

Serebral Palsi hastası Ali İhsan'a yardımseverlerden destek geldi

Niğde'de yaşayan Serebral palsi (beyin felci) hastası Ali İhsan Çakmak'a yardımsever vatandaşlar duyarsız kalmadı.

Niğde'de yaşayan Serebral palsi (beyin felci) hastası Ali İhsan Çakmak'a yardımsever vatandaşlar duyarsız kalmadı.

Niğde Merkez, Aşağıkayabaşı Mahallesinde yaşayan doğuştan yürüme yetisi olmayan ve konuşma zorluğu çeken 8 yaşındaki Ali İhsan Çakmak'a yardımsever vatandaşlar yardımda bulunarak yürüme bandı, yürüme bisikleti ve kas açıcı aletler gönderdi.

Kayserili bir iş adamının oğlunun tedavisini üstlendiğini söyleyen baba Furkan Çakmak, devletin verdiği 90 saatlik fizik tedavi hakkının yeterli olmadığını dile getirdi. Oğlunun bakımından sorumlu olduğu için işten çıkmak zorunda kaldığını da ifade eden Baba Furkan Çakmak, "Bu baba niye işsiz diye sürekli soruyorlar. Çocuğuma bakmakla yükümlüyüm. İşe gidecek durumda değilim. Çalışmak ya da iş beğenmek amacında değilim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesini duyurmak istediğini dile getiren Çakmak, 'Bize bir beş dakikalarını ayırmalarını rica ediyorum. Çocuğumun tedavisi başlamışken bizi yarı yolda bırakmamaları için imkan sağlamalarını istiyorum. Devlet kadrolarında zamanlı olan işler var o tür bir işe girerek hem çocuğumun tedavisini aksatmamış olurum hem de geçimimi sağlamış olurum. Diğer türlü iş olursa ya çocuğumun tedavisinden vazgeçmek zorunda kalırım ya da geçim derdine düşmek zorunda kalacağım. Bir yerden başlamışken tedavinin yarım kalmasını da istemiyorum. Duyarlı vatandaşlarımızdan da tekrardan yardımlarını bekliyorum. Gerçekten zor durumdayım" diye konuştu.

Eski fizik tedavi malzemelerini bozarak oyun oynayabileceği ev yaptı

Yardımsever vatandaşlardan gelen yürüme bandı ve bisikletin henüz eline geçmediğini de kaydeden Baba Furkan Çakmak, "Oğluma önceden tahtadan yaptığım fizik tedavi malzemelerini bozarak oyun oynayabileceği ev yaptım. Oğlum marketlerdeki oyuncak evlerden isteyince bende morali yüksek olsun diye tahtalardan ev yaptım" ifadelerini kullandı.

Serebral Palsi hastalığı nedir?

Diğer adıyla beyin felci, doğum öncesinde, sırasında veya sonrasında merkezi sinir sisteminin hareket işlev alanlarının hasar görmesinden dolayı oluşan tablodur. Beynin oksijensiz kalması sonucu olabileceği düşünülmektedir. Hastalık değildir, tedavisi yoktur, ancak etkisinin en aza indirilmesi söz konusudur.
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