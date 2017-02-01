01.02.2017 13:52:25

Serdivan Muhtarlar Derneğinden Başkan Alemdar'a ziyaret

Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleri Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti.

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Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleri Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti.Başkan Yusuf Alemdar'a, muhtarlara verdiği destekten dolayı teşekkür eden Adem Bayraktar, Serdivan Muhtarlar Derneği tarafından Serdivan için hazırlanan ve içerisinde ilçenin tarihinden, doğal güzelliklerine, yöresel ürünlerden Serdivan genelinde faaliyet gösteren işletmelere kadar bir çok bilginin yer aldığı "A'dan Z'ye Serdivan" isimli dergiyi Başkan Alemdar'a hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Alemdar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; büyük devlet olma vizyonu en başta yerelde başlar. En küçük idari birimlerimiz olan, köylerimizin, mahallelerimizin ufkuyla ülkenin ufku ve istikameti aynı yönde olmazsa sağlıklı bir büyüme gerçekleştiremeyiz. Biz de, demokrasinin en temel dinamiklerinden olan muhtarlarımız ile her zaman dirsek temasında olup, birlikte hareket ederek ülkemizin ufku istikametindeki ahengi tesis ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz" dedi.