29.12.2016 18:18:35

Serdivan'da kara geçit yok

Kar yağışının Sakarya'yı etkisi altına alması ile birlikte Serdivan Belediyesi Karla Mücadele Timleri ulaşımın aksamaması için aralıksız çalışıyor.

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Kar yağışının Sakarya'yı etkisi altına alması ile birlikte Serdivan Belediyesi Karla Mücadele Timleri ulaşımın aksamaması için aralıksız çalışıyor.Serdivan'ın yüksek kesimlerini beyaza bürüyen kar yağışı ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı kar timleri, yol açma, küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Zaman zaman şiddetini arttıran kar yağışı için tüm ekip ve ekipmanların seferber edildiğini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, öncelikle ana arterlerin sürekli açık kalması için çalışmaların kesintisiz devam ettiğini, bunun yanı sıra ara sokaklarda ve köy yollarında da aynı şekilde ekiplerin görev yaptığını belirterek; Meteoroloji'den gelen verilerin koordinasyon merkezinde anlık olarak değerlendirildiğini ve hava şartları mevsim normallerine dönene kadar bu çalışmaların 24 saat esasına göre sürdürüleceğini söyledi. 24 mahallenin tamamında araç ve yaya trafiğinin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için ekiplerin 7/24 görev yapacağını yineleyen Yusuf Alemdar, vatandaşların yollarla ilgili tüm taleplerini Belediye'nin 4445450 numaralı çağrı merkezine günün her saati iletebileceklerini belirtirken, ilçe sakinlerinden de ekiplerin daha hızlı ve etkili çalışabilmeleri için özellikle sokak aralarındaki araç parklanmalarına dikkat etmeleri ricasında bulundu.