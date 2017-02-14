14.02.2017 10:59:02

Serdivan Belediyesi karla mücadele ekipleri teyakkuzda

Serdivan Belediyesi karla mücadele ekipleri, sabah saatlerinde bastıran ve giderek etkisini arttıran kar yağışının olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla hummalı bir şekilde çalışıyor.

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Serdivan Belediyesi karla mücadele ekipleri, sabah saatlerinde bastıran ve giderek etkisini arttıran kar yağışının olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla hummalı bir şekilde çalışıyor.Meteoroloji'den gelen veriler doğrultusunda gece saatlerinden itibaren teyakkuza geçen ekipler, karın yere ilk düştüğü andan itibaren yol açma, küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.Vatandaşların yollarla ilgili Serdivan Belediyesinin 444 54 50 numaralı çağrı merkezine ilettikleri talepleri anlık olarak kriz merkezinde değerlendiren yetkililer, arazide aralıksız çalışan ekiplerle bu bilgilerin paylaşıldığını ve belirtilen bölgeye karla mücadele timlerinin en hızlı şekilde yönlendirildiğini söylediler.Konu ile ilgili Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada, öncelikle ana yollarda ulaşımın aksamaması için yol açma, küreme ve tuzlama çalışmalarının hava şartları normale dönene kadar aralıksız devam edeceği ifade edilirken, şu anda ana arterlerin yanı sıra ilçe genelindeki tüm köy yollarının da ulaşıma açık olduğu belirtildi.