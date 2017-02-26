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Serdivan Belediyesi İstihdam Seferberliği çalışmalarını başlattı
26.02.2017 14:18:43

Serdivan Belediyesi İstihdam Seferberliği çalışmalarını başlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığı Milli İstihdam Seferberliği kapsamında Serdivan Belediyesi çalışmalara başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığı Milli İstihdam Seferberliği kapsamında Serdivan Belediyesi çalışmalara başladı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Sakarya İl Müdürü Tekin Kaya ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Erhan Çavuş ile birlikte daha önce tespiti yapılan ve çeşitli nedenlerden dolayı iş hayatından uzak kalmış vatandaşları evlerinde ziyaret ederek işe yerleştirilmeleri konusunda destek oluyor. Başkan Alemdar, önceliklerinin herhangi bir iş dalında uzmanlığı olmayan ve bu güne kadar kendi imkanları ile herhangi bir iş bulamamış vatandaşlar olduğunu dile getirerek İŞKUR aracılığı ile yürütülen TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında bu kişilerin sistemli ve planlı yönlendirmelerle kamu ve özel sektörde istihdam edileceğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişimiyle hedeflerine ulaşamayan iç ve dış güçlerin ekonomik müdahalelerle de amaçlarına ulaşamayacaklarını belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, istihdam ve işsizlik üzerine milli bir duruş göstererek seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek olmak için İŞKUR ve SGK ile ortak çalışacaklarını ifade etti. Çalışma hayatından uzak kalan gençlerin iş sahibi olmasıyla önce kendisine daha sonra ailesine ve çevresine ekonomik ve sosyal anlamda katkı sağlayacağına da değinen Başkan Alemdar, "İstihdamın artması ile birlikte üretimin ve kalkınmanın da artması, ekonomi noktasında çarkların daha fazla dönmesi demektir. İŞKUR ve SGK İl Müdürlüğümüzle birlikte Serdivan'da ülkemiz için büyük önem arz eden bu yürüyüşün ilk adımını da atmış olduk. İstihdam seferberliği ile başlatılan çalışmalar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemizi ve milletimizi daha güçlü ve dinamik bir geleceğe doğru taşıyacaktır" dedi.

Ziyaretlerde SGK İl Müdürü Erhan Çavuş hane halkından gelir ve sigorta durumları ile ilgili bilgiler aldı. İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya ise, İŞKUR istihdamının olduğu her alanda bir destek ve programın olduğunu ve bu anlamda mesleki eğitim kursları, girişimcilik eğitimi, toplum yararına programlar ve işbaşı eğitim programlarından kurumun açık iş ilanlarıyla eşleştirmek üzere kuruma davet ederek, söz konusu mağdurların kuruma gelmeleri halinde kendilerine gerekli desteğin yapılacağı sözünü verdi.
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