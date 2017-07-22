22.07.2017 13:11:23

Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri başladı

Türkiye ile Tayland arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri başladı. Halihazırda Tayland ile 1,6 milyar dolar civarında olan dış ticaret hacminin anlaşma kapsamında çok daha ileri seviyelere taşınması öngörülüyor.

Türkiye, ikili ticari ilişkilerini daha dengeli bir hale getirmek ve ekonomik faaliyetlerini çeşitlendirmek amacıyla, AB ile Gümrük Birliğini de dikkate alarak, stratejik olarak önem atfettiği ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları (STA) imzalıyor. Bu kapsamda Türkiye, AB ile Gümrük Birliği'nin yanı sıra, yakın coğrafyasındaki ülkelerin çoğuyla STA ağını tamamlamış durumda. Ayrıca Türkiye, STA ağını ASEAN ve uzak doğu ülkelerine de genişletmeyi hedefliyor. Bu amaçla, Türkiye ile Güney Kore ve Malezya arasındaki STA'lar yürürlüğe girerken, Singapur ile imzalanan STA'nın da iç onay süreci son aşamasına gelindi. Ayrıca, Japonya ile STA müzakereleri devam ediyor. Vietnam ve Endonezya ile müzakerelerinin başlatılması yönünde de görüşmeler sürüyor.



2013 yılı Temmuz ayında, Tayland Başbakanının Türkiye'ye yaptığı ziyaret esnasında Türkiye ile Tayland arasında STA akdetmeye yönelik müzakerelere ilişkin bir eylem planı imzalanmıştı. Ağustos ayında Ankara'da STA'ya ilişkin birinci Ortak Çalışma Grubu (OÇG) toplantısı gerçekleştirilmişti. OÇG raporunun ayrıntılarını görüşmek amacıyla 2014 yılı Şubat ayında Ankara'da, Haziran ayında Bangkok'ta ve Aralık ayında yine Ankara'da teknik toplantılar gerçekleştirilmişti.



İki ülkenin teknik heyetlerinin gerçekleştirdiği istişareler kapsamında her iki tarafça STA etki analizi çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalara göre, anlaşmanın yürürlüğe girmesi sonrası 3 yıl içinde ticaret hacmini iki katına çıkması hedefleniyor. Türkiye'nin Tayland'a olan ihracatının en çok artması beklenen sektörler giyim eşyaları, tekstil ürünleri, makineler, motorlu taşıtlar ve taşıma ekipmanları olurken, Tayland'ın Türkiye'ye olan ihracatının en çok artması beklenen sektörler işlenmiş pirinç, yiyecekler, lastik mamuller, motorlu taşıtlar ve makineler olarak tespit edildi.



19 Temmuz 2017 tarihinde Ankara'da bir araya gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Tayland Ticaret Bakanı Sayın Apiradi Tantraporn, yapılan ikili görüşmenin akabinde Türkiye ile Tayland arasında STA müzakerelerinin resmen başlatıldığını ilan etti. Söz konusu STA müzakerelerinin ilk turu aynı gün Ankara'da gerçekleştirildi.



2016 yılında Tayland'a ihracat 164 milyon dolar, Tayland'dan ithalat ise 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Halihazırda Tayland ile 1,6 milyar dolar civarında olan dış ticaret hacminin STA kapsamında yapılan karşılıklı yarar temelinde pazar açılımları ile çok daha ileri seviyelere taşınması bekleniyor. Tayland'ın Türkiye'de yaptığı toplam yatırımlar 72 milyon dolar olurken, Türkiye'nin Tayland'a gerçekleştirdiği yatırım miktarı ise toplam 103 milyon dolar oldu.