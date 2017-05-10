11.05.2017 08:53:19

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5830 liradan, euro ise 3,8960 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada dolar 3,5830 liradan, euro ise 3,8960 liradan güne başladı.İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5810 liradan alınan dolar 3,5830 liradan, 3,8940 liradan alınan euro ise 3,8960 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,59 liradan, euro ise 3,90 liradan satıldı.