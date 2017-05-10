11.05.2017 09:10:35
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5810 liradan alınan dolar 3,5830 liradan, 3,8940 liradan alınan euro ise 3,8960 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,59 liradan, euro ise 3,90 liradan satıldı.
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar 3,5830 liradan, euro ise 3,8960 liradan güne başladıSerbest piyasada dolar 3,5830 liradan, euro ise 3,8960 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5810 liradan alınan dolar 3,5830 liradan, 3,8940 liradan alınan euro ise 3,8960 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,59 liradan, euro ise 3,90 liradan satıldı.