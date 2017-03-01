02.03.2017 09:20:17

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,6570 liradan, euro ise 3,8550 liradan güne başladı

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Serbest piyasada dolar 3,6570 liradan, euro ise 3,8550 liradan güne başladı.İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6550 liradan alınan dolar 3,6570 liradan, 3,8530 liradan alınan euro ise 3,8550 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6670, liradan, euro ise 3,8600 liradan satılmıştı.