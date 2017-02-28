Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

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Sabiha Gökçen'de iniş ve kalkışlar durduruldu
11 eski müftülük çalışanına FETÖ gözaltısı
İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş ve kalkışlar durduruldu. Türk Hava Yolları (THY) da yolculara mesaj atarak, Sabiha Gökçen seferlerinin durdurulduğunu bildirdi. Mesajda, 'İstanbul hava sahasında görülen yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlı seferlerimiz 07.00 itibariyle durdurulmuştur'
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01.03.2017 09:02:02
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11 eski müftülük çalışanına FETÖ gözaltısı
Bursa’da yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında eski müftülük çalışanı 11 kişi gözaltına alındı.
01.03.2017 09:11:23
Böbrek nakli yapılan genç, 13 yıl sonra su içti
13 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlı yaşayan Kadri Özdemir böbrek bağışıyla yeniden hayata tutundu.
28.02.2017 21:56:09
Kayseri'de kuduz karantinası
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine Palas Mahallesi karantinaya alındı.
28.02.2017 21:22:07
İran’dan Irak’a ‘kum fırtınası’ suçlaması
İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde geçen hafta yaşanan kum fırtınası büyük zarara neden oldu.
28.02.2017 20:59:59
Başbakan Yıldırım Rasim Ljajıc'i kabul etti
Başbakan Yıldırım, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Ljajıc'i kabul etti.
28.02.2017 19:55:42
Marmara ve Kuzey Ege için sis uyarısı
Marmara bölgesi geneli ile Kuzey Ege kıyılarında, yer yer yoğun sis beklendiği uyarısında bulunuldu.
28.02.2017 19:36:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Pakistan'a gitti.
28.02.2017 19:22:57
TİMETÜRK
SON
HABERLER
11 eski müftülük çalışanına FETÖ gözaltısı
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TİMETÜRK
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HABERLERİ
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