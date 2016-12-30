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30.12.2016 09:06:47
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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Küresel piyasaların gözü ABD-Rusya ilişkileride
Küresel piyasalarda yılın son işlem gününde ABD ile Rusya arasındaki gerilim odak noktasına yerleşti.
30.12.2016 09:36:35
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 11 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
30.12.2016 09:28:05
Google aramalarına yeni bir özellik geldi
İnternet devi Google şimdi arama sonuçları için yeni bir özelliği devreye alıyor.
30.12.2016 09:26:26
Adana'da zincirleme kaza
Adana’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.
30.12.2016 09:15:33
'Varlık Barışı' süresi uzatıldı
Kamuoyunda 'Varlık Barışı' olarak bilinen düzenlemenin 31 Aralık'ta biten başvuru süresi, 30 Haziran 2017'ye uzatıldı.
30.12.2016 09:11:57
Ankara'da yoğun kar yağışı trafiği aksattı
Başkentte dün akşam başlayan ve gece boyunca aralıklarla yağan kar, sabaha karşı şiddetini artırarak devam etti.
30.12.2016 09:08:32
Adana'da IŞİD operasyonu
Adana'da, IŞİD'e üye oldukları ve propaganda yaptıkları iddiasıyla 40 şüpheli gözaltına alındı.
30.12.2016 08:59:07
TİMETÜRK
SON
HABERLER
Küresel piyasaların gözü ABD-Rusya ilişkileride
Obama'dan Rusya'ya yönelik hamle sonrası ilk açıklama
Kanada'dan 'Suriye' çağrısı
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Google aramalarına yeni bir özellik geldi
Astana'da muhalifleri temsil edecek isim: Riyad Hicad
Adana'da zincirleme kaza
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Döviz kurları
Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Küresel piyasalar ABD-Rusya ilişkilerine odaklandı
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