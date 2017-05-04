04.05.2017 18:06:45
İstanbul Kapalıçarşı'da 140,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 140,70 liradan, 925 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 942 liradan, 128 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 132 liradan, 905 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 923 liradan, 452 liradan alınan Yarım Ziynet 462 liradan, 226 liradan alınan Çeyrek Ziynet 231 liradan satıldı.
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 140,70 lira olduSerbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 140,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 140,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 140,70 liradan, 925 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 942 liradan, 128 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 132 liradan, 905 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 923 liradan, 452 liradan alınan Yarım Ziynet 462 liradan, 226 liradan alınan Çeyrek Ziynet 231 liradan satıldı.