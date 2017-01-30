30.01.2017 14:08:19

Seralarında yetiştirilen çiçekler Eskişehir'i renklendirmeyi bekliyor

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Zincirlikuyu'da bulunan seralarında yetiştirilen çiçekler, Eskişehir'i renklendirmeyi bekliyor.

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Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Zincirlikuyu'da bulunan seralarında yetiştirilen çiçekler, Eskişehir'i renklendirmeyi bekliyor.Tepebaşı Belediyesi, kendi kurduğu tam otomasyonlu seralarda çeşitli türlerden binlerce kışlık ve yazlık çiçek üretmeye devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi, tesis ettiği park ve yeşil alanların düzenlenmesinde kullanılan başta mevsimlik çiçek ve çalı grubu bitkiler olmak üzere birçok süs bitkisinin üretimini kendi kurduğu tam otomasyonlu serada yapıyor. Yaz ve kış üretime devam eden sera, Tepebaşı'nın çiçeklendirilmesinde büyük rol oynarken, Tepebaşı Belediyesi, dışarıdan temin yolunu seçmeyerek tasarruf ediyor. Serada yetiştirilen çiçekler, bitkiler ve çeşitli ağaçlar ile Tepebaşı'nın parkları, sokakları, refüjleri yemyeşil oluyor.Konuyla ilgili olarak konuşan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Hakan Çayır, seralarda, 75 dönüm üzerinde kurulu sera ve fidanlık alanında 15 personel ile bitkilerin bakımının yanı sıra mevsimlik çiçek üretiminin de gerçekleştirildiğini kaydetti. Her yıl 15 bin adet çelik üretiminin gerçekleştirildiğini kaydeden Çayır, "Otsu bitkileri, ayırma ve bölme yöntemiyle üretmekte ve çoğalmaktayız. Çalı grubu bitkilerde çelikle üretim yaparak her yıl 15 bin adet yeni bitki üretiyoruz. İç mekan seramızda bulunan iç mekan bitkilerimizi de çelik yöntemiyle çoğaltmaktayız. Son yıllarda çiçek diktiğimiz alanların artması ile çiçek üretim adetlerimiz de arttı. Yazlık çiçek üretimimiz yıllık ortalama 150 bin adettir. Yazlık çiçeklerimizde birçok çeşit kullanmaktayız. Kışlık çiçek üretimimiz de yine yıllık ortalama 150 bin adettir. Kışlık çiçeklerde Eskişehir'in hava şartlarının sert geçmesinden dolayı maalesef çok fazla çeşit kullanamıyoruz" ifadelerini kullandı.