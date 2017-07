10.07.2017 16:00:25

Şenol Güneş'ten 'transfer' açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir açık ve bir santrafor olmak üzere iki oyuncuya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Siyah-beyazlı kulübün teknik patronu Şenol Güneş, yeni sezona geçen senenin şampiyonu olarak gireceklerini aktararak, "En iyi futbol oynayan ekip olmak istiyoruz. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde son anda gruptan çıkamadık, UEFA'da da son hafta kaybettik. Umarım ki bu sene sonuç olarak istediklerimiz olur. Şansımızın olması için çok çalışmak durumundayız. Elimizde şahane bir oyuncu grubu var. Karakterli ve yetenekli oyuncularımız bulunuyor. Zorluk ve sıkıntılarımız da var. Geçen sene de bunlar vardı. Özellikle forvette bir oyuncuya ihtiyaç duyuyoruz. Aynı zamanda Gökhan Töre'nin sakatlığı sebebiyle de forvette kanat oyuncusu olarak bir oyuncuya ihtiyacımız var. Bunların kim olacağı ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Muhtemel gelmesi gereken oyuncular olacaktır ama takım kadrosuna girebilmesi için bir açık, bir santrafor olmak üzere iki oyuncuya ihtiyaç var" şeklinde konuştu.



"RAKİPLERİMİZİ GÜZEL FUTBOLLA YENMEK İSTİYORUZ"



Yeni sezon hazırlıklarına günde iki idman yaparak devam ettiklerini hatırlatan Şenol Güneş, "Çalışma olarak her gün iki idman yapıyoruz. Geçen sene oldukça başarılı olan takımlar vardı. Bu sene yeniden yarışa ortak olmak isteyen takımlar olacaktır. Bütün rakiplere değer veriyoruz. 18 takım da değerli ve önemli. Hepsinin en iyi futbol için sahaya çıkacağını biliyoruz. Farklı futbol oynamak istiyoruz. Rakiplerimizi oynadığımız oyunla ve güzel futbolla yenmek istiyoruz. Hedefimiz bu olacaktır" diye konuştu.



"PEPE SAYGIYI HAK EDİYOR"



Teknik Direktör Şenol Güneş, Pepe'nin agresif oyunu ile ilgili de, "Pepe ve Quaresma İspanya kampına gelebilirler. Uzun bir yarıştan çıkıldı. Her futbolcunun dinlenmeye de ihtiyacı var. Pepe saygıyı hak ediyor. Bazı eleştirdiğimiz görüntüleri vardı. Son 6 yıla baktığımız zaman ise herhangi bir olumsuzluğunu görmüyoruz. Saha içerisinde zaman zaman hata yapabilir. Bunu sürdürmemek önemli. Yeteneğiyle, liderlik vasfıyla savunmada iyi oyuncularımız bulunuyor. Marcelo, Tosic, Mitroviç ve Atınç bu oyuncularımız arasında. Olumsuz şeyler söylemem doğru olmaz. Çok yetenekli oyuncular" açıklamasını yaptı.



"YETİŞMİŞ İNSANLARI YOK EDİP TEKRAR YETİŞTİRİYORUZ"



Şenol Güneş, oyuncuların haklarının genel olarak savunulması gerektiğini dile getirerek, "Bütün oyuncular için nedense yetişmiş oyuncular, hocalar, sanatçılar yetişmesi için uğraşıyoruz. Yetiştikten sonra çok kolay harcıyoruz. Bizi milli takımda temsil eden kişiyi savunma hattını ona bırakıyorsak onu sevmiyoruz demektir. Onun haklarını biz savunmalıyız. Yanlışlarını da biz düzeltmeliyiz. Zayıf düştüğü anda yok etmeye çalışıyoruz. Güçlü olduğunda da abartarak seviyoruz. Arda konusunda örnek vermek istiyorum. Karakterine, oyunculuğuna çok inandığım oyuncu. O duruma düşmüş ise o sadece onun hatası değil. Benim de, medyanın da, başka antrenörün de, oyuncuların da hatası olmuştur. Yetişmiş insanları yok edip yeniden yetiştirmeye çalışıyoruz. Yetenekli oyuncular, kulüplerin en başarılı oyuncularının başında geliyorlar. Evet yanlışlar yapmışlardır, tüm mesele bunu sürdürüyor mu, sürdürmüyor mu" DEDİ.



Güneş, Volkan Şen ve Burak Yılmaz ile ilgili net bir durumun olmadığını açıklayarak, oyuncuların teknik olarak sıkıntılı olmadığını ifade etti.



"TECRÜBE OLARAK SIKINTILI DEĞİLİZ"



Güneş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Şampiyonlar Ligi'nde hedef gruptan çıkmak. Çıkarsak kendimizi başarılı görürüz. Çıkmak istiyoruz. Bunu isteriz tabi ama her takım için zor oluyor. Orada şampiyon da olsak henüz ona hazır olduğumuzu düşünmüyorum. Biz zoru başarmak istiyoruz. Şu anda bu tip baskı altında olmak yerine güzel futbol oynamak istiyoruz. Tecrübe olarak sıkıntılı değiliz. Önemli takımlar da çıkacak" diye konuştu.



"GÖKHAN, FORMA ŞANSI AÇISINDAN SIKINTI ÇEKİYORDU"



Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi karşılıklı feshedilen ve takımdan ayrılan Gökhan İnler ile ilgili konuşan Şenol Güneş, "Gökhan ile bir şey konuşmadık. Oynama şansı bakımından sıkıntı çekiyordu. Neden ayrıldığını bilmiyorum, büyük ihtimal oynamadığı için ayrıldı. Geçen sezon oynama süresini az buldu" şeklinde konuştu.



"YUSUF ERDOĞAN YETENEKLİ BİR OYUNCU"



Tecrübeli çalıştırıcı, Yusuf Erdoğan ile ilgili sorulan soruya şu şekilde cevap verdi:



"Yusuf Erdoğan yetenekli, hızlı bir oyuncu ama oynamıyor. Trabzon bırakmıyor mu, bilmiyorum. Yazılıyor çiziliyor. Taraftar istemiyor. Yönetim son kararı verecek. Açık oynayabilen bir oyuncu. Gündeme gelirse değerlendirilebilir. Volkan, Burak bunlardan biri yabancı oyuncu da olabilir."



"EGOLARIMIZI ÖLDÜRELİM, TALİSCA'YI ÖLDÜRMEYELİM"



Talisca'nın takıma geç katılması ile ilgili konuşan Şenol Güneş, "Evet yanlış yaptı. Kimseye saygısızlık değil, mesleğine saygısızlık yapmış oldu. Diğer taraftan bizim oyuncumuz. Bizde oynamak zorunda olan bir oyuncu. Giderken izin istedi. Ama annesinin rahatsızlığını biliyoruz. Tabii ki üzüntü verici, geç gelmesi ceza gerektireceğini biliyorum. İdman eksikliği olacaktır. Performans olarak takımla çalışmış gibi olmaz. Olumsuz bir hareket olduğunu, doğru yapmadığını söyledim. Eksikleri var. Öğrenecek, öğreteceğiz. Geldiği zaman konuşuruz. Her çalışan kendine yapar, ne kadar iyi çalışırsanız o kadar başarılı olursunuz. Egolarımızı öldürelim ama adamı öldürmeyelim, Taliscayı da öldürmeyelim. Yetenekli bir oyuncu. Zorluğu da o yarattı tabii ki cezası olacak. Keşke bizim oyuncumuz olsa. Sorun yaratmış oldu. Yönetimle, oyuncu hep beraber çözüp takıma nasıl adapte ederiz onu konuşacağız" şeklinde konuştu.



"MARCELO BURADA MEMNUN"



İsmi Olympique Lyon ile anılan Marcelo Guedes ile ilgili konuşan Şenol Güneş, şunları söyledi:



"Sanki birileri tezgah mı hazırlıyor? Marcelo Lyon'u istiyor mu, evet istiyor. Biz de vermek istiyor muyuz? Biz bir rakam istiyoruz. Böyle kapanır, biter ve uzamaz. Koyun satmıyoruz. Oyuncu, ya gider ya kalır. Burada memnun zaten. Çok daha fazla versin o zaman. Lyon'u biri mi idare ediyor, arkasında biri mi var? Bizi karıştırmak mı istiyorlar. Şimdi Lacazette'in satılacağını herkes biliyor. Tolisso'nun satılacağını herkes biliyor. Neden uzatıyoruz? Uzadığı zaman konunun özü kayboluyor."



"MUSTAFA PEKTEMEK'İN GİTMESİNE KARŞIYIM"



Siyah-beyazlıların teknik patronu Şenol Güneş, Mustafa Pektemek'in geçen sene Medipol Başakşehir'e gitmesini istemediğini aktararak, "Milosevic ve Pedro Franco'nun forma şansı az olduğu için gidebilir. Türkiye'nin her takımında oynayabilecek oyuncular, forma şansı açısından gitmesinden yanayım. Mustafa Pektemek'in gitmesini istemiyorum. Forvette sıkıntı var, neyin ne olacağını bilmiyorum. Gitmesine karşıyım" ifadelerini kullandı.



"ABOUBAKAR OLMAYABİLİR"



Şenol Güneş, Aboubakar'ın transferi ile ilgili ise şöyle konuştu:



"Aboubakar ile ilgili transfer yönetimin yaptığı bir şey. Aboubakar'ı düşünüyorum ama olmayabilir. Aboubakar olursa tabii o zaman başka bir şey konuşamayız. Geçen sene kafa atmıştı, herkes kovuyordu. Şimdi niye almıyorsunuz diyorlar."



"GİGNAC OLURSA HAYIR DEMEM"



Fransız oyuncu Gignac ile ilgili sorulan soruya cevap veren Şenol Güneş, "Burak ve Demba Ba da iyi işler yaptı. Şu an sakatlığı var. Gignac olursa iyi oyuncu. Olursa hayır demem. Hangisinin olacağını bilmiyorum. Başka oyuncular da yazıldı. Teknik olarak hayır demeyeceğim oyuncular. Diego Costa da olursa, Gignac ve Burak gibi hayır demem" dedi.



"GENÇ OYUNCU ALDIK AMA KAYBIMIZ DAHA FAZLA"



Siyah-beyazlı ekibe Pepe'nin transfer edilmesiyle birlikte takımdaki yaş ortalamasının yükseldiği eleştirilerini değerlendiren siyah-beyazlı teknik adam, "Nereden baktığınıza bağlı. Rakamlara bak yaşa bak. Hedefi değiştirdik. Genç oyuncular aldık. Mitroviç, Atınç ve Milosevic genç. Genç aldık kaybımız daha fazla. Talisca ve Aboubakar'ı keşke bonservisiyle alsaydık. Ben isterim ki genç olsun ama genç olmasına rağmen tecrübe görmüş olsun. Oğuzhan mesela. Gökhan 31 yaşındaydı onu yaşlı diye bırakmadık. Talisca ve Aboubakar'ı keşke transfer olarak alsaydık. Ekonomik olarak alamıyorsun ancak kiralık alıyorsun. Uzun vadeli Marceloyu aldık. İki senedir vermeye çalışıyorsun veremiyorsun maliyeti artıyor" açıklamasını yaptı.



"BABACAR GÜNDEMDE"



Teknik Direktör Şenol Güneş, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens'in konuşulduğunu belirterek, Babacar'ın da gündemde olduğunu söyledi. Güneş, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:



"Lens ve Ben Arfa konuşuldu. Az evvelden cevabı vermiş oldum, bunlar iyi oyuncular. Transfer şartlara bağlı. Lens, Ben Arfa, Volkan hepsi konuşulacak. Babacar da gündemde ama ekonomik durumlar var. Teknik olarak bir başkasını alıyorsun, öyle olduğu için adını koyamıyorsun. Şu anda Aboubakar olsa, Demba Ba olsa ısrar etmezdim. Onları da açıkta kullanabilirdim. Demba ba olsaydı santrafor işini görürdü. Katkı yapıyordu. Şanssızlık oldu."