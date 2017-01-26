26.01.2017 20:52:04

Şenol Güneş'ten dostluk mesajı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 'Karşılıklı atılan goller ile dostluğu pekiştirmiş olduk' dedi

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Karşılıklı atılan goller ile dostluğu pekiştirmiş olduk" dedi.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, "Buraya geldiğimizde gruptaki takımların durumu belli olduğu için kazanılması ve kaybedilmesi gibi takımı etkilemeyecek bir durum ortaya çıkınca hazırlık maçı havasında oldu. Zaten sonucu da öyle oldu. Genç oyuncuların bazılarına şans verdik. İkinci yarı biraz daha yorgunluk oldu. Biraz benim de hatam oldu. Çünkü seyahat programını bugün olarak ortaya koyduk. Sabah 10'da tesisten ayrıldık. Direkt maça geldik. Bu da bizi olumsuz etkiledi ama yine ne olursa olsun çocuklar ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Ağır saha koşullarında soğuk bir havada 1-1 olarak dostluk maçı oldu. Karşılıklı atılan goller ile dostluğu pekiştirmiş olduk. Bundan sonra diğer maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.KAYSERİSPOR CEPHESİKayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Takımın oynadığı oyundan memnunum" dedi.Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası grup maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi. Yalçın, "İyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bugünkü müsabakadan puan olarak çok önemi olmasa da, istediğimizi aldık. Çünkü bizim için oyuncularımızın oyuna bakış açıları, ikili mücadeleleri önemliydi. Uzun zamandır maç oynayan oyuncular iyi performans sergilediler. Onların takıma katılmaları bizim için gayet pozitif bir durumdu. Ben takımın oynadığı oyundan gayet memnunum. Oyuncuların performansından memnunum. Bundan sonrası için bize ümit verecek bir maç oldu. Pazar günü Fenerbahçe ile çok önemli bir müsabaka oynayacağız. Onun da bir hazırlığı oldu. Ümit ediyorum ki, bu pozitif görüntü ligin ikinci yarısına muhakkak yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.(Ali Göç /İHA)