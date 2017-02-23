23.02.2017 21:48:46

Şenol Güneş'ten 4. hakeme tepki

Aboubakar'ın golünün ardından Quaresma'yla konuşan Şenol Güneş'i 4

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Aboubakar'ın golünün ardından Quaresma'yla konuşan Şenol Güneş'i 4. hakem itiraz etti. Kendisine ayrılan bölgeden çıkmadığını gösteren Şenol Güneş, Tomislav Pospeh'e tepki gösterdi.Aboubakar'ın golünün ardından Quaresma'yı yanına çağırıp taktik veren Şenol Güneş, bu dakikada 4. hakem Tomislav Pospeh'e tepki gösterdi. Oyuncusuyla konuşurken kendisine ayrılan bölgenin dışına çıkmamasına karşın hakem tarafından uyarılan Güneş, yerdeki çizgiyi göstererek, kendisine ayrılan bölgeyi ihlal etmediğini gösterdi ve hakem Pospeh'e çizginin dışına çıkmasını söyledi.