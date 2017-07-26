26.07.2017 20:19:59

'Şenol Güneş, olmayacak duaya amin demektir'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fatih Terim'in A Milli Takım ile yollarının ayrılmasının ardından Şenol Güneş isminin öne çıkmasından dolayı açıklama yaparak, 'Şenol Güneş, olmayacak duaya amin demektir' dedi.



Siyah-beyazlı takımın başkanı Fikret Orman, kulübün resmi internet sitesinden milli takımda son yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Şenol Güneş gibi kamuoyu tarafından da başarıları taktir edilen, 2002'de Dünya 3'üncüsü yaptığı Milli Takım için çözüm odağı görülen bir teknik direktöre sahip olduğumuz için mutluyuz. Ancak iki yıldır üst üste şampiyonluk yaşadığımız Şenol Güneş hocamızla bundan sonra da birlikte nice zaferler yaşamak düşüncesindeyiz.



Kamuoyunda Milli Takım için Şenol Güneş isminin ilk akla gelmesini anlaşılabilir buluyorum. Ancak Beşiktaş takımının, camiasını ve taraftarının huzurunu bozacak sanal bir gündemin oluşturulmasını da yanlış bulurum, karşı çıkarım.



Şenol Güneş, 'Olmayacak duaya amin demektir.' Beşiktaş olarak yeni sözleşme uzattığımız Şenol hocamızla ilgili tavrımız nettir.



Beşiktaş'ın ne kadar başarılı olmasını istiyorsak, bir o kadar da A Milli Takım'ın başarılı olmasını ve 2018 Dünya Kupası'nda olmasını bütün kalbimizle arzu ederiz" dedi.