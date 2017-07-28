28.07.2017 20:36:58

'Şenol Güneş'in milli takıma girmesi hayal'

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kartal Yuvası mağazasının açılışına katılan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'in milli takıma gitmesinin hayal olduğunu açıkladı.



Bodrum'da Kartal Yuvası mağazasının açılışına gelen Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferlerin iyi gittiğini söyleyerek, "Transferler bittiği zaman açıklama yapacağız. Bitmemiş bir şeyin açıklanması doğru değil diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"ALLAH FUTBOLCUNUN HAYIRLISINI NASİP ETSİN"



Sol diz ön çapraz bağları koparak sakatlanan Atınç Nukan'a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Çebi, "Beşiktaş için herkes elinden geleni yapıyor. Allah bahtımızı açık etsin. Dün bir futbolcumuzun çapraz bağları koptu. Bunlar nazar mı diyelim bilmiyorum ama çok üzgünüm bu duruma. Allah futbolcunun da, transferinde hayırlısını nasip etsin" dedi.



"BİZİ ZORLAMAZLAR İNŞALLAH"



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in milli takıma gitme durumu hakkında da görüşlerini bildiren Çebi, "A milli takımımız bir milli meselemiz ama Beşiktaş'ta bizim için çok önemli. Biz burada 6 seneye yakın bu günler için çalıştık. Bir kurgu yaptık, strateji belirledik. Bu stratejimizin içerisinde Şenol hocamızın yeri bellidir. Ben milli takımın başına geçeceğini düşünmüyorum. Sayın Başkanımız Fikret Orman ifade ettiği gibi, hayal görmektir Şenol hocanın A Milli Takıma gitmesi. Biz müsaade etmemiz. Orası bir milli takımdır. Önümüze nasıl bir tablo gelir bugünün şartları değişir mi? Umarım bizi zorlayan bir şey olmaz ve inşallah devam ederiz" şeklinde konuştu.