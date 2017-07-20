20.07.2017 08:07:57

Şenol Güneş: Eksiklerimizi gördük

Teknik Direktör Şenol Güneş, 3-2 kaybettikleri Schalke 04 hazırlık maçı sonrası, ''Maçı kaybetmenin yanında eksiklerimizi görmenin artıları var'' dedi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04 ile Çin'in Zhuhai kentinde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.



Maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Şenol Güneş, "Özellikle savunmada gereksiz pozisyon verdik. İlk golü de öyle yedik. Savunma konusunda daha fazla işimiz var. Hücumda da gayet iyi olmamız gerekiyor. Ama böyle temposu düşük bir maçta gol yemememiz gerekiyordu. Eksikliklerimiz olduğunu bir kez daha gördük. Daha çok işimiz var. Nihayetinde hazırlık maçıydı. Maçı kaybetmenin yanında eksiklerimizi görmenin artıları var" diye konuştu.