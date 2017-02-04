04.02.2017 10:09:01

Sende Uzat Elini Halep Ölmesin

Milliyetçi Hareket Partisi Yakutiye İlçe Teşkilatı, Halep'e yardım konvoyunu yolcu etti.

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Milliyetçi Hareket Partisi Yakutiye İlçe Teşkilatı, Halep'e yardım konvoyunu yolcu etti.MHP Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'ında katılım gösterdiği programda konuşan MHP İlçe Başkanı Uğur Pasin, "Arap baharı ile başlayan Ortadoğu yangını Batı emperyalist güçlerinin kirli, kanlı acımasız planlarının en ağır faturası ne yazık ki ninnilerle uyutulması gereken masumlara kesilmiş, Necip Türk milleti asil duruşuyla bölge halkına soydaşlarına kol kanat germiş insani tepkisini sonuna kadar göstermiştir. Bizde İl başkanımız Naim Karataş'ın desteği ile MHP Yakutiye Başkanlığı olarak bölge insanlarına toplamış olduğumuz yardım malzemelerini ulaştırmak üzere bölgeye gidiyoruz. Emeği geçen tüm teşkilat ve gönül dostlarımıza hayır sahibi hemşerilerimize tekrar teşekkür ediyorum konuşmasında maddi manevi emeği geçenlerden Allah cc razı olsun" diye konuştu.