SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Senato, Trump'ın Hazine Bakanı'nı onayladı
14.02.2017 09:43:09

Senato, Trump'ın Hazine Bakanı'nı onayladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hazine Bakanlığına seçtiği eski Goldman Sachs ortağı Steven Mnuchin'in bakanlığı onaylandı.

AA'nın haberine göre Mnuchin, ABD Senatosunda günler süren tartışmaların ardından yapılan oylamada 47 "hayır" oyuna karşı 53 "evet" oyuyla ülkenin yeni Hazine Bakanı olmaya hak kazandı.

Cumhuriyetçilerin Mnuchin'i topyekun desteklediği oylamada, West Virginia Senatörü Joe Manchin "evet" oyu kullanan tek Demokrat senatör oldu. Trump'ın Wall Street geçmişi olan Mnuchin'i seçmesinin seçim kampanyasında orta sınıfa verdiği vaatlerle uyuşmadığını savunan diğer Demokratlar ise onun bakanlık görevine getirilmesine karşı çıktı.

Steven Mnuchin'e yönelik eleştirilerin odağında yönetim kurulu başkanı olduğu OneWest adlı bankanın haciz faaliyetlerinde yasaları ihlal etmesi ve azınlıklara ayrımcılık yapması yer aldı. Demokratların muhalefetine rağmen bakanlığı onaylanan Mnuchin, Donald Trump'ın vergi reformu ve finansal düzenlemelere yönelik planlarını hayata geçirilmesine liderlik edecek. Mnuchin ayrıca Rusya ve İran'a yönelik finansal yaptırımların geleceğinde önemli rol oynayacak. Illinois Senatörü Demokrat Dick Durbin, tartışmalı oylama sürerken, "Steven Mnuchin'in adaylığı onaylanırsa bankaların edinebilecekleri en iyi arkadaşı Hazineyi yönetecek" açıklamasında bulunmuştu.

Ayrıca, New Jersey Senatörü Bob Menendez, "Mnuchin'in kariyeri bir cümleyle açıklanabilir; karların özelleştirilmesi, zararların halka mal edilmesi" değerlendirmesini yapmıştı.

Senato Finans Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Orrin Hatch ise Mnuchin'in 30 yıllık finans kariyeriyle doğru isim olduğunu savunarak, "Mnuchin, büyük ve karmaşık finansal işletmeleri yönetme, zor kararlar alma ve bunlar için hesap verme tecrübesine sahip. Mnuchin'in ABD Hazine Bakanı olmak için gerekli nitelikleri taşıdığı çok açık" ifadelerini kullanmıştı. Komite, geçen haftalarda Steven Mnuchin'in adaylığının Senato Genel Kurulunda oylanmasını durdurabilmek için alt komisyondaki ön oylamaları boykot eden Demokratları, her iki partiden en az bir senatörün ön oylamaya katılmasını gerektiren kuralı geçici olarak askıya alarak saf dışı bırakmıştı.

MNUCHİN KİDİR?

New Yorklu Yahudi bir aileden gelen Mnuchin, Yale Üniversitesinden mezun olduktan sonra babasının ortakları ve abisinin üst düzey yöneticileri arasında yer aldığı Goldman Sachs'ta çalışmaya başladı.

Goldman Sachs'ta 17 yıl çalışıp ortaklığa kadar yükseldikten sonra şirketten ayrılan Mnuchin, daha sonra Hillary Clinton'ın en büyük destekçilerinden George Soros ile yatırım fonu kurdu. Mnuchin, yöneticilik yaptığı fonla 2007-2008 finansal krizinde batan bankalardan IndyMac'i 1,55 milyar dolara satın aldı. Adı "OneWest" olarak değiştirilen bankanın, Mnuchin'in yönetim kurulu başkanı olduğu dönemde, siyahi ve "Hispanik" azınlıklara ayrımcılık yaptığı, haciz faaliyetlerinde yasaları ihlal ettiği tespit edilmişti. Mnuchin, usulsüzlük suçlamalarını kabul eden bankayı aldığının neredeyse iki katı fiyatla 2015'te 3,4 milyar dolara satmıştı.

Trump'ın seçim kampanyasının ulusal finans direktörü olan olarak görev yapan Steven Mnuchin, Wall Street kariyerinin yanı sıra yüksek profilli Hollywood filmlerini finanse etmesiyle de tanınıyor. "İntihar Timi", "Çılgın Max: Öfkeli Yollar" ve "Keskin Nişancı", Mnuchin'in son yıllarda finanse ettiği filmler arasında yer alıyor.


    YORUM YAZ

YORUMLAR

Antalya'da eylem hazırlığındaki 10 kişi gözaltına alındı
Antalya'da eylem hazırlığındaki 10 kişi gözaltına alındı
Antalya’da PKK/KCK'nın talimatıyla 15 Şubat tarihinden önce eylem yapacağı değerlendirilen biri kadın 10 kişi gözaltına alındı.
14.02.2017 09:49:45
Caner Erkin imzayı atıyor
Caner Erkin imzayı atıyor
Beşiktaş'ta kiralık oynayan Caner Erkin'in Beşiktaş ile 4 yıllık imza için anlaştığı öğrenildi.
14.02.2017 09:43:25
Meteorolojiden 5 il için çığ uyarısı
Meteorolojiden 5 il için çığ uyarısı
Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ün karla kaplı dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.
14.02.2017 09:42:58
Kendini Hitler'e benzeten kişi gözaltına alındı
Kendini Hitler'e benzeten kişi gözaltına alındı
Avusturya'da polis yetkilileri, Adolf Hitler'e benzemiş haliyle kamu alanında dolaşan bir kişiyi gözaltına aldı.
14.02.2017 09:30:04
Kılıçdaroğlu: 2 Ocak'tan sonraki kararnameler usulsüz!
Kılıçdaroğlu: 2 Ocak'tan sonraki kararnameler usulsüz!
Kılıçdaroğlu, 2 Ocak'tan sonraki kararnamelere dair 'Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir sahtekarlık' dedi.
14.02.2017 09:23:11
Muş'ta PKK operasyonu
Muş'ta PKK operasyonu
Muş'ta, PKK'ya yönelik operasyonda 37 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
14.02.2017 09:18:54
Çin'de kömür madeninde patlama
Çin'de kömür madeninde patlama
Çin'in Lienyüen kentinde kömür madeninde patlama meydana geldi.
14.02.2017 09:16:15
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Evet demeyeceğim, idam yok'
'Evet demeyeceğim, idam yok'
Erdoğan: 'Pers milliyetçiliğinin' önünü kesmeliyiz
Erdoğan: 'Pers milliyetçiliğinin' önünü kesmeliyiz
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
'Erdoğan'ı öldürmekten vazgeçmediler'
'Erdoğan'ı öldürmekten vazgeçmediler'
Mete Yarar: Keşke Amerika ile daha çok çalışabilseydik
Mete Yarar: Keşke Amerika ile daha çok çalışabilseydik
Kral Selman'dan Erdoğan'a sürpriz!
Kral Selman'dan Erdoğan'a sürpriz!
Kurtulmuş referandum anketini açıkladı
Kurtulmuş referandum anketini açıkladı
Irak, PKK'nın maaşını kesti mi?
Irak, PKK'nın maaşını kesti mi?
Sözcü Yazarı: Hulusi Akar Başkan Yardımcısı olacak
Sözcü Yazarı: Hulusi Akar Başkan Yardımcısı olacak
HAMAS'ta liderlik muamması
HAMAS'ta liderlik muamması
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Evet demeyeceğim, idam yok'
'Evet demeyeceğim, idam yok'
PYD Menbiç’te hendek kazıyor
PYD Menbiç’te hendek kazıyor
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
Erdoğan: 'Pers milliyetçiliğinin' önünü kesmeliyiz
Erdoğan: 'Pers milliyetçiliğinin' önünü kesmeliyiz
Wilders: Kur'an'ı yasaklayacağım
Wilders: Kur'an'ı yasaklayacağım
Mete Yarar: Keşke Amerika ile daha çok çalışabilseydik
Mete Yarar: Keşke Amerika ile daha çok çalışabilseydik
'Trump Gülen'i iade edebilir'
'Trump Gülen'i iade edebilir'
Perinçek'ten CHP'ye çağrı: İptal davası açmayalım
Perinçek'ten CHP'ye çağrı: İptal davası açmayalım
'Bana işleyen hukuk Bahçeli'ye işlemiyor'
'Bana işleyen hukuk Bahçeli'ye işlemiyor'
“Kudüs’te ezanı yasaklarsanız her Filistinli müezzin olur”
“Kudüs’te ezanı yasaklarsanız her Filistinli müezzin olur”

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları