14.02.2017 09:43:09

Senato, Trump'ın Hazine Bakanı'nı onayladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hazine Bakanlığına seçtiği eski Goldman Sachs ortağı Steven Mnuchin'in bakanlığı onaylandı.

AA'nın haberine göre Mnuchin, ABD Senatosunda günler süren tartışmaların ardından yapılan oylamada 47 "hayır" oyuna karşı 53 "evet" oyuyla ülkenin yeni Hazine Bakanı olmaya hak kazandı.

Cumhuriyetçilerin Mnuchin'i topyekun desteklediği oylamada, West Virginia Senatörü Joe Manchin "evet" oyu kullanan tek Demokrat senatör oldu. Trump'ın Wall Street geçmişi olan Mnuchin'i seçmesinin seçim kampanyasında orta sınıfa verdiği vaatlerle uyuşmadığını savunan diğer Demokratlar ise onun bakanlık görevine getirilmesine karşı çıktı.

Steven Mnuchin'e yönelik eleştirilerin odağında yönetim kurulu başkanı olduğu OneWest adlı bankanın haciz faaliyetlerinde yasaları ihlal etmesi ve azınlıklara ayrımcılık yapması yer aldı. Demokratların muhalefetine rağmen bakanlığı onaylanan Mnuchin, Donald Trump'ın vergi reformu ve finansal düzenlemelere yönelik planlarını hayata geçirilmesine liderlik edecek. Mnuchin ayrıca Rusya ve İran'a yönelik finansal yaptırımların geleceğinde önemli rol oynayacak. Illinois Senatörü Demokrat Dick Durbin, tartışmalı oylama sürerken, "Steven Mnuchin'in adaylığı onaylanırsa bankaların edinebilecekleri en iyi arkadaşı Hazineyi yönetecek" açıklamasında bulunmuştu.

Ayrıca, New Jersey Senatörü Bob Menendez, "Mnuchin'in kariyeri bir cümleyle açıklanabilir; karların özelleştirilmesi, zararların halka mal edilmesi" değerlendirmesini yapmıştı.

Senato Finans Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Orrin Hatch ise Mnuchin'in 30 yıllık finans kariyeriyle doğru isim olduğunu savunarak, "Mnuchin, büyük ve karmaşık finansal işletmeleri yönetme, zor kararlar alma ve bunlar için hesap verme tecrübesine sahip. Mnuchin'in ABD Hazine Bakanı olmak için gerekli nitelikleri taşıdığı çok açık" ifadelerini kullanmıştı. Komite, geçen haftalarda Steven Mnuchin'in adaylığının Senato Genel Kurulunda oylanmasını durdurabilmek için alt komisyondaki ön oylamaları boykot eden Demokratları, her iki partiden en az bir senatörün ön oylamaya katılmasını gerektiren kuralı geçici olarak askıya alarak saf dışı bırakmıştı.

MNUCHİN KİDİR?

New Yorklu Yahudi bir aileden gelen Mnuchin, Yale Üniversitesinden mezun olduktan sonra babasının ortakları ve abisinin üst düzey yöneticileri arasında yer aldığı Goldman Sachs'ta çalışmaya başladı.

Goldman Sachs'ta 17 yıl çalışıp ortaklığa kadar yükseldikten sonra şirketten ayrılan Mnuchin, daha sonra Hillary Clinton'ın en büyük destekçilerinden George Soros ile yatırım fonu kurdu. Mnuchin, yöneticilik yaptığı fonla 2007-2008 finansal krizinde batan bankalardan IndyMac'i 1,55 milyar dolara satın aldı. Adı "OneWest" olarak değiştirilen bankanın, Mnuchin'in yönetim kurulu başkanı olduğu dönemde, siyahi ve "Hispanik" azınlıklara ayrımcılık yaptığı, haciz faaliyetlerinde yasaları ihlal ettiği tespit edilmişti. Mnuchin, usulsüzlük suçlamalarını kabul eden bankayı aldığının neredeyse iki katı fiyatla 2015'te 3,4 milyar dolara satmıştı.

Trump'ın seçim kampanyasının ulusal finans direktörü olan olarak görev yapan Steven Mnuchin, Wall Street kariyerinin yanı sıra yüksek profilli Hollywood filmlerini finanse etmesiyle de tanınıyor. "İntihar Timi", "Çılgın Max: Öfkeli Yollar" ve "Keskin Nişancı", Mnuchin'in son yıllarda finanse ettiği filmler arasında yer alıyor.

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