28.07.2017 11:39:57

Senaryo 28 yıl önce yazılmış: 15 Temmuz

Diyanet’in hazırladığı FETÖ raporunda Gülen'in 28 yıl önce yaptığı bir konuşmada 15 Temmuz'a dair imalarda bulunduğu belirtildi.

Yenişafak'tan Nur Banu Aras'ın haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı “Kendi Dilinden FETÖ, Örgütlü Bir Din İstismarı” raporuna göre, Gülen'in yaptığı tüm konuşmalarda Hazreti Peygamber ile konuşma yaptığı gibi 'yalanlar' söyleyerek örgüt mensuplarının kendisine koşulsuz biat etmesini sağlamaya çalışıyor.

Gülen, 9 Şubat 1979'da yaptığı bir konuşmasında, “Ama sen her şeyi salıverirsen, bir yerde asker, öbür yerde subay öldürülür, öbür yerde parlamentoya bomba konur, öbür yerde Meclis tahrip edilir. Başka bir yerde masum halkın üzerine ateş edilir. Bütün bunların temelinde küfür vardır, küfran vardır. Maziyi inkar vardır, kendinden kaçış vardır. Zulmanilik vardır, maziye sövüş vardır. Veyl olsun topunun köküne” ifadelerini kullanıyor.



Raporda bu ifadelerin 15 Temmuz'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girşimine dair bir ima olduğu belirtiliyor.