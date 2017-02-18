18.02.2017 19:43:20

Semih Yalçın'a MHP'li muhaliflerin toplantısı soruldu: Önemsemiyorum

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a MHP'li muhaliflerin 'Türk Milliyetçileri Hayır Diyor' buluşması soruldu...

TİMETURK | HABER MERKEZİ



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde Avrupa Türk Konfederasyonu başkanlığında üye çatı kuruluşları ve yöneticilerinin katıldığı bir toplantı düzenledi.

Yalçın, MHP'li muhaliflerin "Türk Milliyetçileri Hayır Diyor" buluşmasına ilişkin, "Önemsemiyorum da ciddiye de almıyorum. Toplanabilirler, bunda bir beis yok. İnsanlar farklı düşünebilirler ama MHP adına hareket edemez bayrağımızı, sembollerimizi kullanamazlar. Zannediyorum orası farklı bir partileşme toplantısı. Ben öyle görüyorum" dedi.



BAHÇELİ NE DEDİ?

Bahçeli'nin toplantıda muhaliflere ilişkin sözlerinin sorulması üzerine Yalçın, "Diğer partilere koşuyorlar. Bazı dönemler bunlar yaşanır, başarısız olurlar" dediğini aktardı.

Bahçeli'nin 15 Temmuz'da MHP'de yaşananları da anlattığını ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:

Sayın Genel Başkanımız Bahçeli, 'İhtilal başarılı olsaydı bu ülkede her şeyi yapacaklardı' dedi. Hatta kitleye 'Acaba bu binayı yerle bir ederler miydi, etmezler miydi?' diye sordu. İçerideki bu sözde muhaliflerden de bahsetti. Bunların büyütülmemesi, önemsenmemesi gerektiğini, bu tip çıkışların her dönemde MHP tarihi içerisinde olduğunu, ancak başarısız olacaklarını ve yolumuza devam edeceğimizi ifade etti.

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