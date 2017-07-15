15.07.2017 13:53:51

Şemdinli'de patlama!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki patlamada atlarını meraya götüren 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lılar tarafından araziye tuzaklanan mayının infilak etmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Tütünlü köyünde Yunus (18) ile amcasının oğlu Ferhat Kaplan (18), atlarını meraya götürdükleri sırada araziye tuzaklanan mayın patladı. Patlamada yaralanan iki genç, ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Yunus Kaplan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ferhat Kaplan'ın tedavisi sürüyor.