23.02.2017 10:05:30

'Semasında Tek Yıldız: İbn-i Haldun' Paneli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakırköy Anadolu Lisesi ve Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ile birlikte 'Semasında Tek Yıldız: İbn-i Haldun' başlıklı bir etkinlik düzenliyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakırköy Anadolu Lisesi ve Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ile birlikte "Semasında Tek Yıldız: İbn-i Haldun" başlıklı bir etkinlik düzenliyor.Program, bugün Bakırköy'deki İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde yapılacak. Saat 13.00'te başlayacak etkinliğin açılış konuşmasını Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın yapacak. İLESAM İstanbul Şube Başkanı Sosyolog Cafer Vayni, Prof. Dr. Kadir Canatan, Prof. Dr. Mahmut Arslan, İlahiyatçı-Sosyolog İrfan Müftüoğlu ve Tarihçi Mehmet Erdoğan, çeşitli yönleriyle İbn-i Haldun'u anlatacak. 15.30'da bitmesi planlanan etkinliği Gökcan Bulut sunacak.