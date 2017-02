23.02.2017 10:26:23

Sema Pekdaş: 'Uyuşturucunun ilacı istihdam'

Kadifekale'de Çelik Ailesi'nin ev ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, bölgede hızla artan uyuşturucu bağımlılığıyla ilgi vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Gençlerin uyuşturucu terörüne yenik düşmesinin altında yatan asıl sebebin işsizlik olduğunu dile getiren Pekdaş, sorunun çözümü için yeni iş alanlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kadifekale'de Çelik Ailesi'nin ev ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, bölgede hızla artan uyuşturucu bağımlılığıyla ilgi vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Gençlerin uyuşturucu terörüne yenik düşmesinin altında yatan asıl sebebin işsizlik olduğunu dile getiren Pekdaş, sorunun çözümü için yeni iş alanlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, yoğun çalışma temposundan arta kalan zamanlarda yaptığı çat kapı ev ziyaretlerini hız kesmeden sürdürüyor. Son olarak Kadifekale semtine bağlı 2. Kadriye Mahallesi'nde Çelik Ailesi'nin evine misafir olan Pekdaş, burada mahalle sakinlerinin sorunlarını ve isteklerini dinledi. Başkan Pekdaş'a diğer ziyaretlerde olduğu gibi bu ziyaretinde de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Serhadbeyi ve ilçe kadın kolları yöneticileri eşlik etti. Başkan Pekdaş'ın mahallerine geldiğini duyan mahalle sakini kadınlar komşuları Hülya Çelik'in evine adeta akın etti. Çayların içilip, böreklerin yendiği ziyarette Başkan Pekdaş, altyapı, kentsel dönüşüm, pazaryeri gibi hizmetler konusunda bilgilendirme yaparken, mahalleli sakinleri de yaşadıkları sıkıntıları dile getirme fırsatı buldu."Gelişim için altyapı şart"2. Kadriye Mahallesi'nde yapılaşma konusunda geçmiş dönemlerde büyük yanlışlıklar yapıldığını, bu yanlışlıklar nedeniyle bölgenin pek çok açıdan sorun yaşadığını dile getiren Pekdaş, "Bu bölgeleri geliştirmek için plan ve altyapı lazım. Müteahhitler, kar edebilecekleri yerlere yatırım yaparlar. Bunun için bir yerin altyapısının uygun olması gerekir. Dar bir sokakta 8, 9 katlı bina olmaz. Her şeye sıfırdan başlamalıyız" diye konuştu."İşsizlik uyuşturucuya sürüklüyor"Ziyarette mahalle sakinlerinin gençler arasında uyuşturucu kullanımının son bir yılda artmasından duydukları endişeyi dile getirmeleri üzerine Başkan Pekdaş, bu sorunla ilgili detaylı araştırma yaparak, konuyu Emniyet birimleriyle görüşme sözü verdi. Gençlerin uyuşturucu bağımlılığına sürüklenmesinde en büyük nedenin işsizlik olduğunu belirten Pekdaş, "Bu felakete sürüklenen çocuklar bizim de çocuklarımız. Onları topluma yeniden kazandırmalıyız. Eskiden pek çok yerde fabrikalar vardı. Şimdi bu fabrikalar tek tek kapandı. Ekonomi zor durumda. Oysa bu gençlerimizin çalışacağı yeni iş alanlarına ihtiyaç var. Yerel yönetimler olarak bizler elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz ama istihdam sorunu hükümet politikasıyla çözülür. Bu konuda mutlaka önemli adımlar atılmalı. Eğer gençlere yeni iş olanakları yaratırsak bu sorun da biter" dedi.Gültepe'den sonra Kadriye'ye de pazaryeriBaşkan Pekdaş, ev ziyaretinde bölgeye yapılması planlanan Kapalı Pazaryeri hakkında bilgi de verdi. Gültepe'den sonra Kadifekale'ye de bir pazaryeri projesi hazırladıklarını dile getiren Pekdaş, "Yapacağımız pazaryerinin bodrumunda otopark, üstünde semt merkezi, en üstünde ise düğün salonu olacak. Çok yönlü kullanılacak, güzel bir pazaryeri projesi hazırladık. Arazide küçük çaplı kamulaştırma işlemlerimiz kaldı onları da bitirip, temel atacağız" diye konuştu. Yaklaşık iki saat süren bu keyifli ve sıcak sohbet sonunda 2. Kadriyeliler Pekdaş'a teşekkür ederek, kendilerine kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.