08.05.2017 11:17:43

Selin Sayek Böke'nin istifa süreci 'küfürlü kavga' ile başladı!

İddialara göre CHP'de küfürlü bir kavga yaşandı. Bu kavga Böke'nin istifa sürecini başlattı.

Takvim'in haberine göre, CHP milletvekillerinin küfürleşmesine kadar giden tartışma 16 Nisan referandumu akşamı Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde yaşandı.

Referandum sonuçlarını değerlendirmek üzere Kılıçdaroğlu tarafından C Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda milletvekillerinden Barış Yarkadaş, "CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Selin Sayek Böke ile birlikte CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun evinde gizli toplantılar yapıyor. Böke, Özel, Erdoğdu ve bazı partililer size kumpas kuruyor" iddiasında bulundu.

Yarkadaş'ın sözleri üzerine öfkelenen Aykut Erdoğdu, "Bu iddianı ispatlamazsan şerefsiz ve yalancısın" diyerek sert çıktı.

Barış Yarkadaş tartışmanın ardından, "Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na perde arkasında muhalefet edip kumpas kuran, perde önünde ise farklı tutum sergileyen grup başkanvekili Özgür Özel ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'yi istifaya davet ediyorum" dedi.

Vekillerin küfürleşerek birbirinin üzerine yürümesinin, Böke'yi istifaya götüren nedenlerin başında yer aldığı ileri sürülüyor.

Kılıçdaroğlu'nun, "Gitsinler kendilerine bir dedikodu partisi kursunlar" şeklindeki sözleri de bu sürecin önemli adımlarından biriydi.