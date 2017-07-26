26.07.2017 15:51:03

Selim Temurci darbe gecesinde yaşadıklarını mahkemede anlattı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, 'AK Parti'nin işgal girişimine ilişkin davada tanık olarak dinlendi. Duruşmada ifadesi alınan Selim Temurci, 15 Temmuz Darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını anlattı.



15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal eden 75 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 6 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken,3 sanık Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlandı. Salonda müşteki ve sanık yakınları ile avukatlar hazır bulundu. Duruşmaya Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı, Sultangazi Belediye Başkanı, Beyoğlu Belediye Başkanı, Kağıthane Belediye Başkanı ile AK Parti İlçe başkanları ve parti üyeleri de katıldı.



"TANKLARI EKRANLARDA GÖRDÜĞÜMÜZDE TERÖR OLAYI OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK"



Duruşmada tanık olarak ifadesi alınan AK Parti İl Başkanı Selim Temurci, "Akşam sat 21.00 civarında arkadaşımızla birebir rutin görüşmelerimizi yapıyorduk. Zırhlı araçları, tankları ekranlarda gördüğümüzde terör olayı olabileceğini düşündük. Gelen haberlerle sadece köprüde olayların olmadığını, İl başkanlığımıza da hareketlilik olduğu bilgisini aldık. Saat 22.00 sıralarında İl valimizi aradım sordum bir malumatı olmadığını söyledi. Özellikle Bayrampaşa'da çevik kuvvete baskın yapıldığını polislerimizin silahlarının toplandığı yönünde bilgi gelince bizde derhal ilçe ve belediye başkanlarımızın aranmasını talimatını verdik" dedi.



"İL MÜFTÜMÜZÜ ARAYARAK BÜTÜN CAMİLERDE SELA VE EZAN OKUTULMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"



'Köprüdeki tankların görüntüsü çok moral bozucu bir tabloydu' diyen Temurci, "Bayrampaşa'da ateş açıldığına dair bir bilgi geldi. İl müftümüzü aradık darbe olduğunu ve bütün camilerde sela ve ezan okutulması gerektiğini söyledim. Kimseye ulaşamadığımızı ve işgal hareketiyle karşı karşıya olduğumuzu söyledim. 22.50 civarında İstanbul'da ilçe başkanlarımıza mesajlar atıldı. Teşkilatları arayıp sokaklara çıkmamız gerektiğini çıkmazsak bir sokağımızın olamayacağını söyledim" ifadelerini kullandı.



"İL BAŞKANLIĞIMIZIN KESİNLİKLE TESLİM EDİLMEYECEĞİ KARARI ALDIK"



Başbakan'ın kalkışma var dediğinde güvenlik görevlilerini makama çağırdığını söyleyen Temurci, "İl Başkanlığımızın kesinlikle teslim edilmeyeceği kararı aldık. 23.15 civarında askerlerin geldiğini öğrendik. O sırada ben 4. katta pencereleri açtım ve güvenlik görevlilerimizin silahlarını ellerinden aldıklarını duydum. Bina yakınına 70 civarında askerin geldiğini gördüm. Daha sonra pencereden askerlerin çevik kuvvet arabasına bindiklerini, kısa süre içinde çevik kuvvetin de oradan ayrıldığını gördüm" şeklinde konuştu.



AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün de bir süre sonra parti binasına geldiğini söyleyen Temurci, darbeci askerlerle birlikte vatandaşların da eş zamanlı olarak il başkanlığı önünde toplanmaya başladığını belirtti.



Saat 24.10'a kadar farklı yayın kuruluşlarına bağlandığını söyleyen Temurci, "Cumhurbaşkanımız açıklama yapana kadar yayınlarımız devam etti. Bu sırada bir üsteğmenin silahıyla geldiği bilgisi verildi. Medyayla görüştüğüm için rahat bir şekilde silahla gelsin dedim. Odama aldım, oturduk. Binayı boşaltmamız gerektiğini söyledi. O sırada Genelkurmay Başkanımızın derdest edildiğine dair haberler geçiyordu. 'Emri kimden aldınız?' dedim. Üç defa kendisine kalkışmanın olduğunu, Başbakan'ın açıklama yaptığını ve kendilerinin haberi olup olmadığını sordum. 'Bize zorluk çıkarmayın' dedi. O sırada dışarıda inanılmaz bir kitle vardı" dedi.



"VATANDAŞLARA, ASKERLERE ZARAR VERMEMELERİ KONUSUNDA KONUŞMA YAPTIM"



Tutuklu sanıklardan üsteğmen Muzaffer Dikencik'in, bir asker edasıyla değil de biraz korkmuş bir halde gördüğünü söyleyen Temurci, "Bir süre sonra vatandaşlar il başkanlığının girişinde askerlerin oluşturduğu barikatı yarıp koşarak binaya girdi. Üsteğmen Muzaffer Dikencik'in bu sırada yanımdan ayrıldı. Barikat kırıldıktan sonra askerler bir yerde toplandı, bende megafonu yanıma alarak askerlerin bulunduğu yere gidip vatandaşları sakinleştirdim ve vatandaşlara, askerlere zarar vermemeleri konusunda konuşma yaptım" dedi.



"Cumhurbaşkanımızın açıklamasını dinledikten sonra aşağıya indim özel kalemle iletişime geçtim ve havalimanına yürüyeceğimizi, Cumhurbaşkanımızı bekleyeceğimizi söyledim. Çevremize de kalabalık olması gerektiği talimatını vererek Metin Külünk beyle Sütlüce'den havalimanına yürüyüşe geçtik" dedi.



İfadesinin tamamlanmasının ardından Temurci'nin, "Müdahillik talemizin neden kabul edilmediğini merak ediyorum" demesi üzerine Başkan Öztürk, "Anayasal düzene karşı işlenen suçların takipçisi devlet olur. Tabelaya zarar verdiler, mala zarar verdiler diye bir suç yok burada. Burada, Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçu var, dolayısıyla devlete karşı işlenen bu suçun takipçisi devlet olur. Burada kimsenin bana hesap sormasına müsaade etmem. Beğenmeyen karara itiraz eder" dedi.



Duruşmada AK Parti İstanbul İl Başkanlığı güvenlik amiri Selahattin Gelir de tanık olarak dinlendi. Duruşma aranın ardından devam edecek.