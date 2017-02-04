04.02.2017 14:34:18

Selim Belediyesi'nin karla mücadelesi

Selim Belediye Başkanlığı'nın karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Başkan Coşkun Altın, yapılan çalışmaları yakından takip ediyor.

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Selim Belediye Başkanlığı'nın karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Başkan Coşkun Altın, yapılan çalışmaları yakından takip ediyor.Kars'ta kar yağışının ardından belediyelerin karla mücadele çalışmaları da başladı. Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, yoğun kar yağışının ardından cadde ve kaldırımların karlarını temizlediklerini belirtti.Başkan Altun, vatandaşların sorunsuz bir şekilde cadde ve kaldırımları kullanmalarını için kar yağışının ardından çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti.Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, kaldırım ve caddelerin temizlenen karlarını kamyonlar ilçe dışına çıkardıklarını söyledi.Başkan Coşkun Altun, "Yoğun kar yağışı oldu. Biz belediye olarak hemen ekiplerimizi seferber ettik. Cadde ve kaldırımların karını temizledik. Ekiplerimiz gece-gündüz demeden çalışmalarını yürüttü. Biz öncelikle ana cadde ve kaldırımlar, ardından ara sokakların karını temizledik. Vatandaşlarımızın sorun yaşamamaları için ne gerekiyorsa onu yaptık" dedi.Selim'de cadde ve kaldırımların karı üst üste toplandı. Toplanan kar, iş makineleri ile kamyonlara yüklendi. Kamyonlara yüklenen kar daha sonra şehir dışına çıkarıldı.Öte yandan Başkan Coşkun Altun ile karla mücadele çalışmalarını takip eden vatandaşlar, Başkan Altun'a teşekkür ettiler.