24.02.2017 14:55:21

Selfie çektirenden para alıyor

Çankırı'da tanıdığı tanımadığı binlerce kişiyle fotoğraf çektirip sosyal medya platformu Instagram'da paylaşarak fenomen haline gelen tezgahtar, ilginç bir kampanya başlattı.

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Çankırı'da tanıdığı tanımadığı binlerce kişiyle fotoğraf çektirip sosyal medya platformu Instagram'da paylaşarak fenomen haline gelen tezgahtar, ilginç bir kampanya başlattı.Çankırı'da bir pastanede tezgahtar olarak çalışan Mustafa Gökmen, müşterileriyle çektiği fotoğraflarını sosyal medya platformu Instagram'da paylaşmaya başladı. Paylaşımları beklediğinden fazla rağbet gören Gökmen, daha sonra dükkanlarının bulunduğu cadde üzerinden geçen vatandaşları da fotoğraflamaya başladı.İlginç karakteri ve ilgi çekici fotoğrafları ile bir anda İnstagram'da son dönemlerin en çok takip edilenleri arasına adını yazdıran Gökmen, Çankırı'da Instagram fenomeni haline geldi.Kısa bir süre içinde binlerce fotoğraf paylaşıp, binlerce takipçi sayısına ulaşan Gökmen, ilginç bir kampanya başlattı. İnsanların kendisi ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdiğini anlatan Gökmen, iş yerinin camına 'Selfi Çektirmek 5 TL' yazdı. Aile sorunları, iş yeri sorunları, aşk ve çeşitli şikayetleri dinlemek için de ücretli bir tarife başlatan Gökmen, selfie yaptığı kişilerden 5 TL ücret alıyor.Gökmen, sosyal medya hesabını açtığında takipçisi olmadığını ve müşterilerini fotoğraflayarak paylaşıma başladığını anlattı. Fotoğraflarını paylaştığı müşterilerin kendisini takip etmeye başladığını ifade eden Gökmen, takipçi sayısının kısa sürede binlerce kişiye ulaştığını kaydetti.Sık sık selfie çektirmek isteyenlerden rahatsız olduğunu dile getiren İnstagram Fenomeni, "Selfie çektirmek için 5 TL'lik bir kampanya başlattık. Çektirmek isteyen yine çektirsin. Kişi başı ücret alıyoruz ve bu çok büyük bir ücret değil" diye konuştu.