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Selendi'de eğitime kar engeli
28.12.2016 23:29:12

Selendi'de eğitime kar engeli

Manisa'nın Selendi ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Selendi ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki tüm okulların yarın tatil edildiği bildirildi.
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