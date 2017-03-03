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03.03.2017 11:12:55
Selde yaşamını yitirdi, yoğun yağışta uğurlandı
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Dolar 3,73'ün üzerine çıktı
Dolar/TL güne yükselişle başlayarak 3,73'ün üzerinde dengelendi.
03.03.2017 10:57:04
Maduro’dan Trump’a destek
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı konuşmasını takdir etti.
03.03.2017 10:39:19
Trump: Demokratlar 'cadı avı' yapıyor
ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın 'Rus yanlısı' soruşturmasından çekilmesine Beyaz Saray’dan tepki geldi.
03.03.2017 10:30:27
Cumhuriyet gazetesi önünde havaya ateş açıldı
Gazetenin Şişli'deki binasının bulunduğu sokakta havaya ateş açılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.
03.03.2017 10:28:30
3D yazıcıyla suni embriyo üretildi
Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, farelerden aldıkları iki farklı kök hücreyi üç boyutlu (3D) yazıcı kullanarak suni embriyoya dönüştürdü.
03.03.2017 10:24:25
Peşmerge ve PKK Sincar'da çatışıyor
Musul'un Sincar ilçesinde Barzani'ye bağlı Suriyeli peşmergelerle PKK'ya bağlı Sincar Direniş Birlikleri (YBŞ) arasında çatışma çıktı.
03.03.2017 10:12:00
Fernando Torres sahada ölümden döndü
Atletico Madrid’in İspanyol golcüsü Torres, dün akşam oynanan Deportivo maçında rakibinin darbesiyle sert bir şekilde yere düşerek kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
03.03.2017 10:05:42
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HABERLERİ
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